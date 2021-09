Gloria Trevi habló sobre las acusaciones de lavado de dinero en contra de ella y su esposo

Gloria Trevi y su esposo son investigados por autoridades mexicanas por un presunto lavado de dinero Foto: Instagram/@armandogomez73

El día de ayer se dio a conocer que Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por una presunta evasión de impuestos por una suma millonaria.

La cantante y su pareja tienen una empresa en el estado de Texas en los Estados Unidos llamada Great Talent LLC., la cual había sido administrada por Gloria hasta principios del año pasado, fecha en la que Armando había pasado a ser el director de la compañía.

Debido a que la empresa opera en aquél país, reporta sus finanzas al Servicio de Ingresos Internos (Internal Revenue Service, IRS), pero al tener algunas operaciones en México, las autoridades del país habrían detectado una presunta defraudación fiscal por alrededor de 20 millones de dólares, lo que equivale a más de 400 millones de pesos mexicanos.

La empresa de la cantante habrái realizado movimientos ilegales por varios millones de dólares en México Foto: Instagram/@armandogomez73

Gloria habló por primera vez acerca de su situación hace unas horas por medio de su cuenta de Tik Tok, donde lanzó un mensaje a sus seguidores:

“Les subí ahí un Tik Tok porque en estos momentos en los que la gente de repente está triste por diversas situaciones, creo que es importante que me vean bien, que me vean con ánimo y que me vean fuerte y quiero transmitirles eso para que se sientan igual”, dijo la cantante.

Asimismo, agradeció a quienes le han mostrado su apoyo: “Muchísimas gracias por todas su palabras de apoyo, yo sé que ayer salió una nota y que muchísima gente está súper preocupada”, afirmó Gloria

Ante las acusaciones dadas a conocer el día de ayer, Gloria Trevi hizo un famoso “challenge” de Tik Tok, el cual tiene como objetivo responder preguntas al mismo tiempo que se hacen movimientos con las manos al ritmo de una canción.

La compositora dio una breve respuesta a la polémica que la persigue (Foto: Captura de pantalla)

En el video, la cantante respondió a “preguntas que me hacen mucho”, las cuales fueron: “¿Cumpliste condena en la cárcel?”, a lo que contestó: “No, injustamente estuve 4 años en proceso. Salí absuelta”, “¿También tu madre estuvo en la cárcel por evasión fiscal?”, a lo que respondió: “Injustamente, 10 meses y salió absuelta”.

Además de las preguntas sobre su pasado, la cantante también tocó el tema de las acusaciones en contra de ella y su esposo: “Ahora dicen que tu esposo y tú evaden impuestos”, a lo que respondió de manera tajante: “Nunca, ¡yo soy fuente de trabajo!”.

Gloria Trevi fue acusada en el año 1999 de corrupción, abuso y violación de menores, cargos por los que fue arrestada en Brasil al lado de Sergio Andrade, su mánager y pareja en aquél entonces, y María Raquenel Portillo, conocida como “Mary Boquitas”.

Gloria Trevi y su esposo ya habían enfrentado problemas legales anteriormente EFE/ Giorgio Viera

Después de pasar 3 años en prisión, la cantante fue extraditada a México, donde permaneció bajo custodia durante un año hasta que fue absuelta y liberada, ya que las pruebas que se presentaron en su contra se consideraron como insuficientes.

El actual esposo de la cantante, Armando Gómez, también ha estado en la cárcel, pues en 2005 fue declarado culpable de contrabando de dinero después de tratar de pasar la frontera a México desde Estados Unidos con más de 410 mil dólares en efectivo sin haberlos declarado previamente.

Armando fue detenido en 1999 pero el resultado de su juicio se dio a conocer hasta 2005, por lo que sólo fue condenado por 4 meses adicionales a los años que ya había pasado en prisión.

