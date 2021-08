Qué canción dedicó Lucero a Mijares luego de su divorcio

Lucero confesó que por un mal entendido le escribió una canción a Mijares (Foto: Twitter/@HogazaDeMijares)

A pesar de su separación en 2011 luego de 14 años juntos, Lucero y Mijares tienen una relación de compañerismo y amistad muy grande, ya que además de educar a sus hijos juntos, recientemente hicieron un concierto junto a ellos y además participan como jueces de El Retador, programa de concursos donde hacen equipo junto a Itati Cantoral.

Fue durante una emisión de este programa de Televisa que Lucero reveló el nombre de la canción que le dedicó a su ex pareja. El comentario surgió durante una pausa que hicieron los concursantes, en el espacio conocido como “El informante”, Mijares fue cuestionado por Bert-Oh sobre el origen de la canción Si me tenías.

El famoso intérprete aclaró al joven youtuber que no iba dedicada para alguien en especial y que no la había cantado pensando en su relación con Lucero luego de terminar. Incluso mencionó que él ni siquiera fue el autor.

Los tres participan en El Retador (FOTO: Instagram/@Elretador)

“Yo nada más la canto, si quieren pregúntele a Gian Marco, quien es el autor”, mencionó Mijares para salir del apuro, no obstante Lucero intervino en la conversación pues esta revelación hizo que confesara el origen de una de sus canciones.

Lucero admitió que en su momento consideró el tema Si me tenías como una indirecta para ella, así que decidió “responder” con una canción totalmente dedicada a Mijares, su ex esposo. “Fue de ardida, porque de ardidos a ardidos, pues yo gano de ardida, yo hice una respuesta que dice No pudiste amar así”, mencionó.

Esta no es la primera vez que la sección El Informante pone en aprietos al dúo de cantantes, pues en una emisión anterior, Berth le preguntó a Lucero sobre una incómoda anécdota, ya que aparentemente ella se enamoró de otro hombre en su luna de miel.

Protagonizaron un concierto junto a sus hijos (Foto: Instagram/@lucerito_mijares_hogaza)

El influencer, que funge como ‘el informante’ del programa, preguntó a Lucero si en realidad sí se había enamorado de otro en el viaje en crucero que la expareja emprendió después de la boda.

“Se dice que en la luna de miel (Lucero) se enamoró de un místico hombre de cabellera blanca, ¿sí o no?”, preguntó el influencer. Ante este cuestionamiento, la famosa cantante contestó que quizá sí sintió atracción por el sujeto, sin embargo estaba lejos de estar enamorada.

“Mira, no es que yo me haya enamorado de ese señor que mencionan”, argumentó. “¿Tú de quién crees que estaba enamorada en la luna de miel?”, preguntó a Itatí Cantoral, quien atinó a responder: “¡Del soldado del amor!”.

“Entonces, había un señor en el crucero que era interesante. Era un tipo que daba las lecturas”, continuó Lucero, enfatizando que no sentía nada más por él. Posteriormente, Mijares admitió que el sujeto, de nacionalidad inglesa, también fue de su agrado.

FOTO: Instagram/@luceromexico

“Era muy interesante. Hasta yo dije: ‘¡Ay, qué húbole!’ A mí me cayó bien. Era un inglés muy interesante”, confesó Mijares. Sin embargo, Lucero contestó un tanto alterada porque se sentía “nerviosa” porque el influencer supiera un detalle tan íntimo de su vida y de su matrimonio.

“¿Por qué Berth tiene que saber estas cosas? Eso es lo que me pone muy nerviosa, ¿por qué sabe eso?”, reclamó en un tono un tanto alto. A lo que la conductora Consuelo Duval intentó tranquilizarla.

Incluso Itatí Cantoral intentó desviar el tema y dar el momento tan ríspido por terminado. La actriz aseguró que la pareja volvería a contraer matrimonio en algún punto. No obstante, ambos se negaron y aseguraron que esto sería imposible.

