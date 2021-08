Pedro Sola superó el COVID-19, según Alex Kaffie

El conductor de Ventaneando se contagió a inicios de mes a pesar de contar con las dos dosis de la vacuna (Foto: YouTube/ Pedro Sola)

El periodista de espectáculos, Alex Kaffie informó que el conductor de Ventaneando, Pedro Sola superó al COVID-19 y se reincorporará al programa el próximo miércoles.

“¡Hurra! Pedro Sola venció al COVID-19″, escribió a través de su cuenta de Twitter.

A inicios de mes, fue el mismo Kaffie quien informó que Pedro Sola se había contagiado de dicho virus afirmando que el conductor se sintió fatigado, motivo por el cual decidió hacerse una prueba para saber si era portador y ésta salió positiva.

El conductor reveló que su contagio fue el de la variante Delta (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

La última participación que tuvo Sola en el programa, después de que anunciara que se contagió, fue de manera remota, en la cual aprovechó para notificar su estado de salud y narrar cómo fue el proceso al enterarse que dio positivo.

“No saben qué gusto me da verlos a través de la pantalla pero aquí estoy vivito y coleando. Ayer en la noche ya ven que casi me matan en las redes sociales, no sé por qué ese afán. Si a los únicos que les dije (de mi contagio) fue a ustedes, ahora resulta...”, comentó el conductor. Posteriormente indicó que fue un proceso raro: “Cada que me siento un poco raro me hago una prueba rápida de COVID, para estar seguro, la semana pasada que me ardía un poco la garganta le hablé a mi amigo, el doctor que nos va a ver ahí al estudio y le dije que me la llevara, me la llevó, me la hizo, la del hisopo...”, añadió.

Pedro Sola en el centro de vacunación (Foto: captura de Twitter/@pedrosola)

“Lo primero que me dice es ‘¿usted está vacunado con todo el esquema?’ Le dije sí, (...) desde el mero principio me pusieron la Pfizer, me dice ‘creo que no va a tener ningún problema, lo que tiene es una gripa fuerte y la vacuna lo ha protegido absolutamente, y sobre todo de no tener mayores complicaciones’. Claro que hay que estar vigilante de la saturación del oxigeno en el pulmón y de la temperatura, porque efectivamente un día ante sí había tenido febrícula”, expresó.

Asimismo señaló que el médico le aseguró que se repondría pronto a la enfermedad.

“En mí está el ejemplo de que vacunándose uno libra este problema, con ciertas molestias, de una gripa normal”, señaló.

Pedro Sola informó de su contagio a través de sus redes sociales (Foto: Juan Vicente Manrique / Infobae)

En dicha transmisión también reveló que su contagio fue de la variante Delta, la cual ha presentado una prevalencia importante en las últimas semanas en el territorio nacional: “De lo que me contagié fue de esta nueva cepa, la Delta, que los síntomas no son que se te va el gusto, ni el olfato, estuve leyendo que es 60 veces más contagiosa que la anterior, y además flota en el ambiente, en el monóxido de carbono que uno exhala. Al final de cuentas está uno expuesto”, añadió el conductor.

El también economista hizo publicó su contagio a través de su cuenta de Twitter, alentando a sus seguidores a que se vacunaran.

“Amigos di positivo a COVID-19 pero gracias a que estoy vacunado sólo sufro un leve catarro, esa es la diferencia entre estar descansando en casa y estar entubado en un hospital con peligro de perder la vida. Vacúnense, es gratis y salva vidas. Piénsenlo”, escribió Sola en su cuenta personal.

Durante el mes de abril, el conductor compartió una imagen en dicha red social con la que confirmó que había recibido su segunda dosis de la vacuna anticovid. “A punto de ser vacunado gracias a Dios”.

SEGUIR LEYENDO: