“Déspota y grosera”: maquillista señaló a Lucía Méndez de tener un “pésimo comportamiento”

Lucía Méndez fue acusada por un maquillista profesional de haber recibido un mal trato e insultos de su parte (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Lucía Méndez recientemente comenzó su gira de conciertos Divas con Rocío Banquells, Manoella Torres y Dulce en Estados Unidos, pero desde el primer día ya tiene quejas en su contra por parte del maquillista que la habría arreglado para su concierto en El Paso, Texas.

Caleb Campos, maquillista profesional de EEUU, compartió a través de una transmisión en vivo por Instagram que el pasado jueves 22 de julio él fue quien arregló a Lucía Méndez para su presentación y obtuvo el peor trato que haya recibido en toda su carrera.

El joven compartió que la producción de Divas no pagó por su trabajo, pues así lo habían acordado, pero él se mostró dispuesto a hacerlo por lo que podría obtener a cambio y por amor a su profesión, no sabiendo lo que le esperaba. Según narró Caleb, la actriz habría comenzado a tratarlo de una forma despectiva desde que él comenzó a peinarla, antes de hacer su maquillaje.

Lucía Méndez se presentó por primera vez con "Divas", un proyecto que dará una serie de conciertos por Estados Unidos (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Lucía Méndez al momento de sentarse en la silla en la que tendría que ser preparada, no lo hizo en donde él le habría indicado para poder moverse con libertad y ella le habría contestado “pues deja de comer tamales, así sí cabes”, insinuando que, si deseaba poder pasar por donde él quisiera, tenía que perder peso; él no contestó.

Caleb está consciente de que esta fue una de las primeras razones por las que debió irse de ahí, pero continuó por respeto a su trabajo, sin embargo, no fue la mejor elección.

El maquillista señaló que en varias ocasiones la cantante lo acusó de no saber qué estaba haciendo, de no saberla maquillar de la forma correcta, además habría insultado a El Paso, ciudad en donde sería su presentación.

Caleb tachó a Lucía Méndez de "déspota", "diva" y "grosera" al ser su peor experiencia maquillando (Foto: Instagram/@calebbeautyofficial)

“Empezó humillando El Paso, diciendo que esta es una ciudad muerta, que todo está solo, que qué feo, que la comida está fea, que el guacamole está feo. Comenzó a insultar todo El Paso y yo: ‘mire señora, aquí le estamos dando dinero para que venga a cantar aquí'”, dijo Campos.

Los roces entre ambos siguieron creciendo, hasta el punto en que Lucía le habría dicho directamente que él no sabe maquillar y le tenía que hacer caso.

Ya que Campos no estaba dispuesto a soportar ese comportamiento por parte de una clienta, le pidió tranquilizarse, sino ella tendría que continuar haciendo su maquillaje, pero ambos acordaron continuar con su trabajo, no obstante, en los próximos minutos Méndez volvió a insultarlo a él y a El Paso.

Caleb defiende que lleva varias décadas maquillando profesionalmente a personas, no siendo Lucía Méndez la primera celebridad (Foto: Instagram/@calebbeautyofficial)

Cuando el maquillista habría terminado la primera parte de su trabajo, la protagonista de telenovelas salió al escenario para comenzar su ensayo, pero también se habría quejado del lugar en donde tendría que hacer su presentación. Caleb calificó a Lucía Méndez de “diva” y “nefasta”, pero el momento en que él decidió irse estaba por llegar.

En el ensayo, la cantante habría estado lo suficientemente molesta para, en frente de toda la producción de Divas, voltear y señalarlo, diciéndole que no se atreviera a grabarla en ese momento.

“Estoy con mi asistente en el teléfono y le estoy enseñando quién es Dulce, quien es Rocío, le estoy enseñando todo y se para (Lucía Méndez) con el micrófono en frente de todo el grupo: de su guitarrista, la corista, de las otras cantantes de toda la gente, de toda la producción que estaba ahí. Se para y me grita y me señala y me dice: ‘¡Más vale que no estés grabando, ¿qué te pasa?!’”.

Lucía Méndez no se ha pronunciado acerca de las acusaciones de Caleb (Foto: Victoria Valtierra /Cuartoscuro.com)

Caleb dejó en claro que no estaba grabándola y se retiró del lugar.

El maquillista entonces recomendó a sus colegas no permitir que, aunque sus clientes sean artistas de renombre o ellos en verdad quieran hacer su trabajo por amor al arte, no acepten malos tratos por parte de nadie, menos si no recibieron una paga.

También le envió un mensaje a Lucía diciéndole: “Eres una persona grosera, nefasta”.

