En familia, feliz y en Nueva York: así son las vacaciones de Andrea Legarreta por su cumpleaños 50

(Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

Andrea Legarreta continúa celebrando su cumpleaños 50 y ahora se encuentra en un viaje muy especial por Nueva York, al lado de su esposo, Erik Rubín, y sus dos hijas, Mía y Nina.

La conducductora de Hoy está disfrutando al lado de su familia por Estados Unidos, donde lo mismo se han dejado ver en la Estatua de la Libertad, que por lujosos restaurantes.

Los mismos integrantes de la familia han compartido las postales de su estiloso y divertido viaje por la Gran Manzana, así sabemos que han tenido días de felicidad, justo después del cumpleaños 50 de Legarreta celebrado el pasado 12 de julio y del escándalo que enfrentaron como pareja por una supuesta infidelidad del músico.

Andrea, Erik, Mía y Nina lucieron sonrientes frente la Estatua de la Libertad y también con un grupo de personas cercanas, con las que seguramente continúan en Estados Unidos.

(Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

La también actriz también se dejó ver al lado de un mural de Snoopy y compartió un mensaje que demuestra la actitud con la que siempre afronta la vida.

“No guardes nada para una ocasión ‘especial’… ¡¡¡VIVIR es una ocasión especial!! #snoopy #NYC #streetart #arte #HappyMe”, escribió desde su cuenta de Instagram, red social en la que normalmente comparte diferentes reflexiones sobre su vida diaria.

La conductora ya había anunciado su ausencia del programa matutino con motivo de su descanso de cumpleaños, aunque no dio más detalles del lugar que visitaría al lado de su familia.

“Les tengo un mensaje: si quieren darme un regalo o algo de cumpleaños, si se les antojo, no sé… Soy talla 6 o 5, dependiendo, calzo del 4 y la semana de mi cumpleaños no voy a estar”, expresó riendo esta conductora, quien ha estado al frente del programa casi de manera ininterrumpida desde que Hoy está al aire.

Ahora sabemos que toda la semana estarán por la Gran Manzana y pronto se reincorporará a sus actividades dentro de la revista de conduce al lado de Galilea Montijo, Raúl Araiza y Paul Stanley.

(Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

Esta semana pudimos ver en Hoy a Tania Rincón, quien en más de una ocasión ha sido pedida por la audiencia para incorporarse a las filas del programa matutino.

Andrea Legarreta y Erik Rubín emprendieron este nuevo viaje justo después de enfrentarse a un escándalo de infidelidad, que ellos mismos salieron a aclarar para no causar más daño a sus hijas.

El intérprete de Cuando mueres por alguien o Tu voz explicó que tras la difusión de las polémicas fotos recibieron diversos ataques, principalmente sus hijas, lo que los llevó a pronunciarse sobre el caso y la situación que vive al interior de su matrimonio con Andrea Legarreta.

En entrevista con Ventanenado, explicó que se encontraba en una cena con algunos amigos en la que incluso estuvo presente su padre, pero todo se distorcionó: “Andrea sabe quién soy yo, conmigo no tiene ningún problema y nos da flojera que se arme un revuelo. Al principio no le di importancia y me reí, sí me dio risa, pero después lo empiezan a subir a todos lados y comienzan a atacar a mis hijas, en qué mente debes tener para atacar a una niña y ella qué”.

“En dado caso si me hubieran agarrado saliendo de un hotel, ellas qué, la gente ofensiva y eso es lo que sí se vuelca algo desagradable, porque atacan a Andrea, me atacan a mí, infiel, ¿infiel de qué? de una foto en la que salgo platicando con alguien, no entiendo este mundo”, comentó para el programa de espectáculos.

