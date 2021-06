El oscuro panorama de Remmy Valenzuela: la disquera ya habría rescindido su contrato

Fotos: Instagram @remmyvalenzuela

En medio de la investigación en contra de Remmy Valenzuela por el delito de lesiones personales dolosas en perjuicio de su primo y la pareja de este, la casa disquera Universal Music decidió romper relaciones con el músico de 24 años. Asimismo, la esposa del cantante pidió a sus familiares el retiro de la denuncia.

Según se informó durante el programa de espectáculos Suelta la Sopa, la casa disquera habría decidido romper relaciones con el acordeonista luego de que sus familiares lo denunciaran públicamente, y le habría dado una carta para confirmar su renuncia. Hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial.

“Nos hemos comunicado con su casa disquera, y con su representante, y finalmente logramos contacto con Universal Music, la disquera que ya le dio la carta de retiro a Remmy Valenzuela. Es decir, que están dándole credibilidad a la historia”, informó Juan Manuel Cortes, quien también comentó que esto sería un golpe brutal en la carrera del músico.

Por otra parte, de acuerdo con el mismo programa, la esposa de Remigio, Ariadne, habría pedido a los familiares del músico retirar la denuncia en su contra. Sin embargo, estos no accedieron: “Su esposa (...) está muy preocupada de que se le acabe la carrera a Remmy y ha estado hablando al primo de él para que retire la denuncia”, informó Juan Manuel Cortes.

“Pero eso no va a suceder”, remató Aylín Mujica, quien también informó que el día de ayer, Carlos “N”, el primo del cantante, quien recibió la agresión junto a su pareja, se encontraba en el Seguro Social en México, presuntamente para someterse a una cirugía en ambos pómulos.

Además, reportó que la novia de Carlos tendría serias afectaciones por la golpiza y que esto posiblemente repercutiría en sus riñones, según informó la mamá del familiar al programa de espectáculos. Asimismo, Katy “N”, negó haber sido abusada sexualmente por el cantante y acordeonista de regional mexicano.

Hace un par de días, Katy “N”, la mujer agredida por Remigio el pasado domingo, compartió su testimonio sobre las agresiones que vivió en el rancho y aseguró que se sintió al borde la muerte. Durante una entrevista con el programa Hoy Día, la joven de 20 años lució todavía afectada con rasguños y enrojecimientos en el rostro.

Según dijo al programa, se encontraba comiendo y viendo la televisión en las inmediaciones del cantante , cuando este llegó y buscó a Carlos “N”, su pareja, quien acudió a su llamado. Inmediatamente, al escuchar algunos ruidos fuera de la normalidad, Katy procedió a esconderse en el baño.

Sin embargo, instantes después escuchó que se abría la puerta del lugar. Pensando que se trataba de su pareja, Katy dejó el tocador. Sin embargo, era Remigio, quien inmediatamente comenzó a atacarla: “Yo salgo del baño y me agarró por el cabello. Me empieza a jalonear y me sacó del cuarto así”, narró la joven.

Después de eso, el músico comenzó a estrellarla con distintos objetos y la amarró con un cable, mismo con el que empezó a golpearla y a dejarle con marcas en la piel. Por su parte, Carlos N también sufrió fuertes lesiones en el rostro.

Por la noche del domingo, ambos levantaron una denuncia en contra de Valenzuela, quien ahora se encuentra en calidad de indiciado por lesiones dolosas y no ha emitido ningún comentario sobre el caso.

