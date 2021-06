Eduin Caz, de Grupo Firme, reveló si estaba borracho al caer del escenario en pleno concierto

Integrante de grupo Firme es jaloneado por fan (Video: Tiktok lesleyfloresx)

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se había visto envuelto en polémica recientemente, tras un video que circuló en redes sociales donde se cayó de un escenario en pleno concierto. Algunas personas dijeron que el cantante estaba borracho, sin embargo, el integrante de la agrupación aclaró lo sucedido.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Eduin remarcó que estaba interpretando la cuarta canción en un show llevado a cabo en Estados Unidos, cuando sus seguidoras lo bajaron de donde se encontraba.

“Respecto a la caída no estaba borracho, era la cuarta canción del show. Sí me dio coraje, pero también me dio risa. Fue como un sentimiento encontrado”, escribió el artista en sus redes oficiales.

Asimismo, señaló que quería mucho a sus fans, pero les solicitó que no hicieran nuevamente ese tipo de cosas, porque le había dolido.

Grupo firme ha realizado varios conciertos en Estados Unidos (Foto: IG @grupofirme)

“Los amo, solo les pido de favor que no se vuelva a repetir porfa. También soy humano y me duele”, concluyó.

En el audiovisual compartido a través de varias plataformas de internet, puede observarse el momento en el que Eduin Caz, con todo y sombrero, se agacha para cantar cerca de una seguidoras. No obstante, la mujer al momento de intentar abrazarlo, lo jaló efusivamente y provocó que el intérprete cayera del escenario de forma estrepitosa.

Recientemente, el cantante se comprometió en su cuenta de Instagram para dar un concierto gratuito en caso de que ganara el Cruz Azul.

“Si Cruz Azul queda campeón este año, el Grupo Firme se compromete a cantarles totalmente gratis. Es un gasto enorme el poder ir, llevar la banda, todo, para que ustedes se diviertan, pero si quedan campeones Grupo Firme les regala esa tocada totalmente gratis a toda nuestra gente de Cruz Azul”, sentenció.

Así, cuando el equipo de futbol ganó, el cantante confirmó su propuesta.

“Hoy quiero felicitar a mi máquina por regalarnos esta felicidad. Somos campeones. Lo que les prometí sigue en pie sólo díganme que día y se arma la pachanga”, expresó Eduin.

Esta agrupación musical fue creada en 2014 por Eduin Cazares (Foto: IG @grupofirme)

Cabe recordar que en fechas cercanas, Grupo Firme ha realizado varias presentaciones en Estados Unidos y compartió a través de sus redes sociales las grandes cantidades de asistentes en dichos shows.

De acuerdo con el portal digital Soy grupero, esta agrupación musical fue creada en 2014 por Eduin Cazares, quienes son originarios de Tijuana, Baja California.

Según el sitio, tanto el vocalista como Joaquín Ruiz pertenecieron al grupo “Reto Sierreo” por 10 años, antes de fundar Grupo Firme.

Los temas que más los han posicionado en la música del regional mexicano son “el amor no fue pa’ mi”, “ni el dinero ni nada”, “juro por dios”, “en realidad”, “el roto”, entre otras.

Apenas a inicios de este mes, la banda lanzó su nuevo sencillo “Hablemos” el cual es uno de los clásicos de Ariel Camacho.

Dicha canción ha sido un éxito desde que fue dada a conocer en 2014 y ha sido interpretada por varios íconos de este género musical, como son Christian Nodal y el trío sierreño conformado por César Sánchez, Israel Meza y Johnny Cortés.

Actualmente el video oficial de la cover interpretado por Grupo firme cuenta con más de 2 millones de visualizaciones en Youtube y 94 mil 765 me gusta.

