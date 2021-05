De Exatlón México a Televisa: Heber Gallegos formará parte de “Guerreros 2021″

El ex atleta de "Exatlón México", Heber Gallegos, se unirá a las filas de "Guerreros 2021" (Foto: Instagram / @heber_gallegos)

A pesar de que actualmente no hay una temporada en curso de Exatlón México, los ex participantes del reality de TV Azteca aún siguen dando de qué hablar. Y es que uno de los atletas más famosos que formó parte de la tercera temporada acaba de firmar con la televisora rival.

Se trata de Heber Gallegos, quien se integrará a las filas de Guerreros 2021. Así se dio a conocer a través de la cuenta oficial del programa de Televisa en Instagram, en donde se compartió una fotografía con algunos de los participantes que competirán en la próxima entrega, entre quienes se encuentra Gallegos.

A pesar de que la noticia aún no ha sido confirmada por el atleta originario de Chihuahua, el periodista Gabriel Cuevas habló sobre su llegada a Guerreros 2021 e incluso afirmó que fue firmado como capitán: “El programa ya está armándose, ya está literalmente contando los días. Empieza en dos semanas y ahorita están definiendo a los participantes”, dijo durante una emisión de Fórmula Espectacular.

Heber Gallegos fue finalista en la tercera temporada de "Exatlón México" (Foto: Instagram / @heber_gallegos)

“Desde hace mucho tiempo les platiqué que habían buscado a Heber Gallegos, este participante que fue en su momento un éxito en Exatlón porque era un chico de Chihuahua muy talentoso y que no pudo participar en esta edición de los mejores en Exatlón por algunos asuntos que él tenía. Y me entero que él ya firmó como capitán. Tengo esa noticia de que él sí será uno de los capitanes”, agregó.

Cabe señalar que en una entrevista que concedió al canal de YouTube Chismepolis, Gallegos informó que no regresaría de nuevo a Exatlón debido a que lo mantenía alejado de su familia y de su novia; incluso afirmó que estaba feliz con haber recuperado su “libertad”.

Además de “Thunder”, en las redes sociales de la producción de Televisa se ha confirmado la participación de Dariana García “La Reina Rose”, Brandón Castañeda de los Wapayasos, José Rodríguez, Lolo Roho, Raquel Becker y Christian Estrada, quien mantuvo una relación sentimental con Frida Sofía.

Fotografía subida por la cuenta oficial de "Guerreros 2021", en donde se ve a Heber Gallegos (izquierda) como uno de los integrantes (Instagram @guerreros2021mx)

DE EXATLÓN A LA POLÍTICA

El pasado 29 de abril, la ex participante de Exatlón México, Zudikey Rodríguez, comenzó su campaña como candidata a la presidencia municipal en Valle de Bravo, Estado de México. Así lo dio a conocer en un discurso que transmitió a través de su cuenta de Facebook: “Hoy arrancamos esta campaña que me apasiona, me motiva y me obliga a entregar lo mejor de mí, lo mejor de mí para ustedes, para nuestro querido municipio”, expresó ante al público presente.

La deportista realizará su labor política de la mano de la coalición “Va por México”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN): “Todos vamos a saludar, a tocar puertas, a recorrer cada rincón del municipio, a tocar el corazón de todos los vallesanos”, dijo después de haber presentado al equipo que trabajará en conjunto con ella.

En este discurso inaugural de su campaña política, Rodríguez también informó cuáles serán las prioridades de su plan de acción, las cuales van desde garantizar paridad de género hasta dar mayor acceso al deporte y a la seguridad. Además detalló que busca la protección del medio ambiente y mejorar la calidad de vida en Valle de Bravo.

Zudikey Rodríguez es candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, en el Estado de México (Foto: Facebook)

El mismo día, en sus historias de Instagram compartió una cabalgata junto con su esposo, el ex futbolista Pato Araujo; este evento formó parte de las actividades que dieron inicio a su campaña.

