Así fue el inesperado reencuentro de Los Bukis

(Foto: somoslosbukis / Instagram)

La nostalgia, el ritmo y la buena música se apoderó del festejo del Día de las Madres con el concierto de Marco Antonio Solís, quien además dejó a más de uno con el sentimiento a flor de piel al presentar su sorpresa estrelar de la noche: el reencuentro de Los Bukis.

Al filo de las 20:10 horas del pasado domingo, “El Buki”, como también se le conoce, regresó a la escena musical con Bohemia en Pandemia, un concierto virtual que buscó reunir a la familia justo a un año del inicio el confinamiento por COVID-19.

Fue hace más de un año cuando Solís tuvo su última presentación en vivo y en mayo del 2020 aprovechó el auge de los streamings por redes sociales para acercarse a sus seguidores, pero la noche de ayer dejó claro que sigue vigente e interesado en complacer a sus fanáticos que lo han apoyado por más de cuatro décadas de trayectoria.

Y es que se valió de una importante plataforma web para dar un espectáculo íntimo y cercano, en el que pudo hablar de su proceso creativo, las enseñanzas de la pandemia, la conformación del repertorio y hasta reencontrarse con sus compañeros del icónico grupo del siglo pasado y que lo vio catapultarse a la fama en los años 70.

Así fue el reencuentro de Los Bukis por el Día de las Madres

Así, la aparición de los miembros más emblemáticos de esta agrupación quedó registrada hacia el final del concierto, el cual fue dedicado principalmente a todas las mamás previo al 10 de mayo.

Los Bukis, encabezados por su fundador, aparecieron vestidos con chamarras rojas, que lejos quedaron de los looks que los vieron encumbrarse hace más de cuatro décadas, pero sí con el mismo estilo para interpretar uno de sus más grandes éxitos: Tu cárcel.

Esta breve, pero emotiva aparición, quedó inmortalizada en el evento de pago por evento y pronto causó conmoción entre sus seguidores que expresaron su felicidad en redes sociales con comentarios como: “Su majestad: Los Bukis”, “Un sueño hecho realidad”, “Un momento icónico”, “La mejor sorpresa del concierto”, “Lloré junto a mi papá” o “Fue muy emocionantes volverlos a ver juntos”.

Los Bukis se reencontraron después de 25 años de ausencia y se espera que tengan más planes juntos, ya que justo al terminar el show virtual abrieron su cuenta de Instagram con una fotografía para recordar su entrañable participación.

La noche sirvió para promocionar el tema Se veía venir, el cual y según el mismo artista, “es un poema para aquellos que en algún momento han vivido una situación donde cierta realidad, dolorosa o cruda, ha sido tan perceptible que el desenlace era previsible”.

Video: Infobae

De mil amores, Estaré contigo, Nada que me recuerde a ti, El diablillo, Gracias por estar aquí, Cómo me haces falta y Si no te hubieras ido, fueron otros de los éxitos que Marco Antonio Solís interpretó a lo largo del espectáculo de casi hora y media, que contempló cápsulas de la planeación del evento, algunos detalles de la vida del artista y las tradiciones más arraigadas de Michoacán, donde nació hace 61 el protagonista de la noche.

Tanto la aparición de Los Bukis como la promoción de la canción Se veía venir fueron adelantadas por el mismo intérprete en entrevista con Infobae México hace unos días.

“Hay una sorpresa muy importante que ya la verán y por eso es sorpresa, y también hay el estreno de la canción que se llama Se veía venir”, dijo sobre el lanzamiento que ocurrió el pasado 7 de mayo.

En la misma charla, Solís explicó que el repertorio lo conformaron así por el formato que adoptó: “Decidimos hacerlo más íntimo, más privado, a puerta cerrada, más acústico y resultó esto que titulamos Bohemia en pandemia, con un repertorio más apropiado para este tipo de eventos y más cerradito”.

Aceptó que justo el confinamiento le dejó más de una enseñanza, como la atención, la precaución, la sensibilidad, la empatía y a valorar más a las personas.

SEGUIR LEYENDO: