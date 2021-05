Emily Blunt: la famosa actriz podría participar en la nueva versión de Los 4 Fantásticos de Marvel

24th Critics Choice Awards – Arrivals – Santa Monica, California, U.S., January 13, 2019 - Emily Blunt. REUTERS/Danny Moloshok

Esta semana el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) dio a conocer las series y películas que van a crear en los próximos años y entre las que se encuentra la producción de Los 4 fantásticos que podría ser protagonizada por la actriz Emily Blunt.

De acuerdo con el medio Geekosity, Marvel ha tratado de convencer a la actriz para formar parte de la familia Richards y que pueda hacer el papel de Susan Storm (Richards), mujer invisible, aunque según los rumores ya lo había rechazado por problemas de agenda.

No solo Marvel piensa que la actriz Emily Blunt es perfecta para el papel, sino que también piensan que John Krasinki, su esposo de la vida real sería perfecto para que se integre a esta producción.

Esta no es la primera vez que los creadores del MCU ha querido integrar a la cotizada actriz a sus filas, ya que Emily Blunt fue la primera opción para interpretar el papel de Black Widow, pero por problemas de agenda lo rechazo y le dieron el papel a Scarlett Johannson.

También se dice que Marvel busca un actor para interpretar al villano Mole Man, primer enemigo de Los 4 Fantásticos que apareció en 1961.

Guía completa de las fechas y próximos estrenos del Universo Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se sigue expandiendo, y aún en tiempos de crisis, han debutado de manera exitosa series como Wanda Visión y Falcon and the Winter Soldier en Disney+. El día de hoy los streamings no fueron noticia para el mundo de los superhéroes, sino los estrenos que pronto se podrán apreciar en la pantalla grande.

“Amo estar con la gente, es lo más increíble del mundo. El mundo puede cambiar y evolucionar. Pero lo único que no puede cambiar es que somos parte de una enorme familia”, con voz en off en tráiler, el padre de Marvel, Stan Lee, arrancó el anunció de lo nuevo que se avecina para el MCU.

“El hombre a tu lado, es tu hermano; la mujer de ahí, es tu hermana. Todos somos parte de un universo que va hacia adelante a una gloria más grande”, se escucha decir al escritor más famosos del mundo del cómic. De acuerdo con Marvel, el nuevo calendario de estrenos quedaría de esta forma:

En primer lugar, el siguiente estreno en el cine será de la película en solitario de Black Widow, donde enfrentará a Task Master, quien tiene la habilidad de copiar las habilidades de ciertos vengadores. El film está programado para el 9 de julio.

Hasta el 3 septiembre también debutará en la pantalla grande Shang-Chi, de esta manera, un héroe asiático estaría tomando un protagónico en el MCU por primera vez. También, las actrices Angelina Jolie y Salma Hayek estarían participando en los proyectos de Marvel en su participación en The Eternals, que se podrá ver el 5 de noviembre en cines.

Esta última película tiene un rumbo desconocido para los que solo han tenido acercamiento a las franquicias por medio de las películas, pues ahora mostrarán a otros personajes mucho más ancestrales y poderosos que el mismísimo Thanos, quien fue el villano principal de las últimas entregas de los Vengadores.

Otro film esperado es la tercera parte de Spider-man (No Way Home) como parte el MCU. En la nueva cinta que se estrenará el 17 de diciembre, Tom Holland y Zandaya compartirán la pantalla con un viejo querido de las cintas del Hombre Araña, pues Alfred Molina regresará como el Doctor Octopus e incluso la noticia fue recientemente tendencia, pues el villano le sentó bien al actor.

Hasta este año llegarán esos estrenos de Marvel al cine. Por otro lado, el 25 de marzo de 2022 tendremos la segunda parte Doctor Strange: Multiverse of Madness. En la cinta también regresará Wanda Maximoff como la Bruja Escarlata. Se espera que sea la primera cinta de Marvel en entrar en el género de terror.

También, ese año se estrenará el 6 de mayo Thor: Love and Thunder, y tendrá de vuelta como protagonistas al actor Crhis Hermsworth y a Natalie Portman, quien por primera vez será vista como una “digna” de levantar el martillo de Thor.

Otro estrenos que podremos ver en 2022 serán: Wakanda Forever; está ya no tendrá como protagonista a Chadwick Boseman, pues el actor falleció en 2020. Aunque Marvel no ha dado detalles de por quién será sustituido. La cinta estará en salas de cine el 8 de julio de ese año.

Por último, durante 2022, The Marvels verá la luz el 11 de noviembre. En tanto, hasta 2023 hay películas anunciadas y entre ellas destacan: Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 de febrero de 2023), Guardian of the Galaxy 3 ( 5 de mayo de 2023) y Fantastic Four, que aún no tiene fecha de estreno.

