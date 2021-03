Beyoncé agradeció a Meghan Markle por su “valentía” tras la reveladora entrevista con Oprah

Beyoncé agradeció a Meghan Markle por alzar la voz (Foto: Niklas Halle'n/Pool via REUTERS)

Durante la entrevista con Oprah Winfrey, el príncipe Harry y Meghan Markle hicieron numerosas revelaciones acerca de su vida dentro del palacio, desde las discusiones que se tuvieron acerca del color de piel que su hijo Archie tendría, hasta los pensamientos suicidas que la duquesa tuvo. Tras la entrevista, internautas y amigos de la pareja han expresado su admiración hacia ellos, una de estas personas fue Beyoncé.

A través de su sitio web, la cantante compartió una imagen junto con Markle durante la premiere del live action de “El Rey León” y escribió un mensaje de solidaridad para acompañarla.

“Gracias Meghan por toda tu valentía y liderazgo. Todos hemos sido fortalecidos e inspirados por ti”, expresó la cantante.

Las impactantes revelaciones

Meghan Markle confirmó en la entrevista con Oprah Winfrey que hubiese querido que su hijo Archie tenga el título de príncipe “por seguridad”, pero sugirió que se lo negaron por un presunto racismo en la realeza británica.

La cantante publicó una fotografía de ellas dos durante la premiere de "El Rey León" (Foto: AFP)

“En los últimos meses me dijeron que nuestro hijo no iba a recibir seguridad. Como no le iban a dar el título de príncipe no le daban seguridad. Pero nosotros no habíamos creado esa monstruosa maquinaria a nuestro alrededor, necesitaba estar seguro”, se quejó.

Oprah, sorprendida, preguntó cómo explicaban que Archie, el hijo de Harry, no iba a ser Príncipe. Meghan, indignada, insistió: “El primer miembro de la familia real de color no recibió un título. Y se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue”.

“¿Crees que fue por su raza?”, preguntó la presentadora. “Voy a dar una respuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también hablaban sobre cuán oscura sería su piel”, reveló Meghan. La duquesa no dijo quién pronunció esa frase. “Sería muy dañino para ellos”, agregó.

Cuando se le preguntó si el hecho de que Archie fuera príncipe era importante para ella, respondió: “Si significaba que iba a estar a salvo, entonces por supuesto”. Agregó que el Palacio de Buckingham se negó a otorgar protección al niño, a pesar de que esa es la tradición, y añadió que se sintió abrumada por la idea de que su hijo “no fuera a estar seguro, y que al primer miembro de color de esta familia no se le diera un título de la misma forma que a otros nietos se les daría”.

Markle agregó que tuvo pensamientos suicidas (Foto: Twitter/misanharriman)

Al elaborar sobre el tema, Meghan reveló que durante su embarazo “hubo (...) preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera” su hijo. La duquesa precisó que esos presuntos comentarios racistas se pronunciaron en “conversaciones que la familia tuvo” con Harry.

Cuando se incorporó más tarde a la entrevista, el príncipe Harry confirmó que la conversación giró en torno a “qué aspecto iban a tener los hijos” con Meghan, que es mestiza y con raíces afroamericanas, pero se negó a dar más detalles al respecto.

“Es una conversación de la que nunca voy a hablar”, afirmó Enrique, quien agregó que fue “shockeante”.

Meghan, que repitió varias veces que fue “silenciada” cuando ingresó a la familia real reveló también que durante esa época vivió los peores momentos de su vida, incluso con pensamientos suicidas. “Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”.

