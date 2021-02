“Es una vergüenza que te lo pidan”: así fue el día que Pati Chapoy rechazó ser diputada

El año pasado, Chapoy declinó la oferta de ser diputada (IG: ventaneandouno)

La tarde de este jueves 11 de febrero, durante la emisión del programa Ventaneando, la conductora de espectáculos Pati Chapoy aseguró que el año pasado la invitaron a ser diputada federal, sin embargo declinó la oferta.

La declaración se dio en medio de la presentación de la nueva temporada de Campañeando, programa que será encabezado por Mónica Garza, Carolina Rocha y Vicente Gálvez.

Durante la participación de Garza para promocionar su nuevo proyecto, comentó una anécdota referente a la posibilidad de una candidatura propuesta para Mónica Rocha, quien no estuvo presente en Ventaneando porque se encontraba en Querétaro.

Mónica Garza reveló que podría estar saliendo con un candidato político (Foto: Steve Allen)

Sin dilaciones, Gálvez le preguntó a Chapoy si ella fue invitada a algún puesto político en algún momento de su vida, a lo que respondió que sí, pero aseguró que “es una vergüenza” la manera en la que se lo solicitaron.

“Hace poco sí. No voy a decir quién, ni qué partido ni qué persona. El año pasado, platicando con ‘x’ personaje, así de: ‘Oye, ¿no te gustaría ser diputada?’ le dije que por supuesto que no. Oye, es una vergüenza que te lo pidan”, aseguró.

Inmediatamente después de escuchar las declaraciones, Pedrito Sola indicó que “también es una vergüenza ser diputado”. Ante esto, Mónica Garza lo cuestionó sobre si él aceptaría dicho puesto político, a lo que Sola, sin titubear, se negó rotundamente.

“A mí nadie me ofrece, y si me ofrecieran diría absolutamente que no. Todos son unos bribones”, dijo.

Mencionaron que durante los mítines políticos, Pedrito Sola se equivocaría de partido político a la hora de emitir su discurso (IG: tiopedrito)

Las burlas no se hicieron esperar, y mencionaron que durante los mítines, Pedrito Sola se equivocaría de partido político a la hora de emitir su discurso. También le recordaron la vez que negó su gusto por las tornamesas, pues luego se convirtió en Dj.

Posteriormente, aclaró la supuesta relación que mantuvo con Luis Donaldo Colosio, pues fue cuestionado acerca de su oferta para ser titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Lo más cerca que estuve de Colosio fue a dos cuadras de Gayosso cuando estaba tendido el cadáver, porque no pude llegar porque me llevaron de acarreado”, afirmó.

Además de lo dicho por la conductora, Mónica Garza reveló que podría estar en una relación con un candidato político, pues Vicente Gálvez preguntó si en esta nueva temporada conseguiría marido o se divorciaría, pues en cada inicio del programa que han mantenido durante 10 años, alguna de estas situaciones sucede.

Descuida, es un candidato, pero no el que tú crees

todos los integrantes de Ventaneando y los invitados comentaron el aumento de personajes de la farándula que se han postulado a algún puesto político (Captura de Pantalla: Youtube @Ventaneandouno)

Antes de finalizar la conversación, todos los integrantes de Ventaneando y los invitados comentaron el aumento de personajes de la farándula que se han postulado a algún puesto político, a lo que respondieron que “es una burla”, pues es el reflejo del país en este rubro.

“Eso te habla del país que tenemos, eso te habla de la cultura política que tenemos, eso te habla de cuánto nos hemos equivocado”, dijo Mónica Garza, mientras que Vicente Gálvez afirmó que no todo está mal dentro de dichas candidaturas, pues la política debe ser de todos, pero cuestionó la forma en la que, públicamente, declaran que “no tienen la menor idea de qué van a hacer ahí”.

“Todos estos partidos políticos pequeñitos para no perder el registro y, obviamente el ingreso multimillonario que les llega y viven de flojonazos, pues ponen a uno de esos personajes”, finalizó Pedrito Sola.

