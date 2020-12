Ian McKellen, primer famoso en anunciar que ya se ha vacunado contra el COVID-19: “No dudo en recomendárselo a todo el mundo”

Ian McKellen se vacunó contra el COVID-19 en Londres (Reuters)

“Cualquiera que haya vivido tanto como yo está vivo porque ha recibido vacunas anteriores”. Así de contundente se mostró Sir Ian McKellen tras ponerse la vacuna de Pfizer/BioNTech, la que se suministra en Reino Unido.

El actor de 81 años que encarnó a Galdalf en las trilogías de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit” ha dado así ejemplo y anima al resto población a vacunarse contra el coronavirus. “Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna. No dudo en recomendárselo a todo el mundo”, expresó en un publicación que en pocas horas se ha hecho viral.

“Realmente espero que, a medida que más personas se vacunen, avancemos en el camino de regreso a una forma de vida más normal ’', expresó el intérprete que compartió varias imágenes del momento que recibía la primera dosis de la vacuna. “Es un día muy especial, tras haber pasado ya esta primera fase de inmunización” .

El actor británico aseguró sentirse “eufórico” por haber tenido la oportunidad de ponerse la vacuna en el Hospital Universitario Queen Mary de Londres. McKellen también ha querido calmar a los más aprensivos asegurando que la inyección “no duele”, y ha recordado la importancia de agradecer al personal de salud por su labor.

Ian McKellen recibió su primera dosis de la vacuina de Pfizer en una hospital de Londres

El intérprete también ha manifestado que cree que la aceptación de la vacuna en las generaciones más mayores será del “cien por cien” porque “no te la estás poniendo solo por ti, sino por aquellas personas próximas a ti, estás contribuyendo a la sociedad”.

Al actor se le ha administrado la primera dosis de la vacuna de Pfizer y en pocos días tendrá que volver al hospital para ponerse la segunda y definitiva. “La próxima vez que venga, bueno, no, seis días después de que venga, les daré un gran abrazo a todos, ¿está permitido? No lo sé”, comentó con los enfermeros que lo han atendido en el centro público británico.

“Esta es la verdadera ventaja de todo esto, observar y ver qué funciona en este país y qué no funciona, y me parece que el NHS está en la parte superior de la lista de instituciones que sí funcionan”, añadió en su mensaje. “Por supuesto, sé que no estaría vivo si no fuera por el NHS. Soy un poco mayor que el NHS, pero cuando era niño, tener un buen tratamiento médico disponible cuando era necesario, qué maravillosa idea “, continuó.

Hablando de la vacuna, dijo: “Es invasiva, por supuesto, parece un arma, una aguja, pero no lo es, ¡es una amiga!”. También instó a otros a recibir la vacuna. “Yo animaría a todos a hacer lo sensato, no solo por ellos mismos sino por todos los demás, porque si estás libre de virus eso ayuda a todos los demás, ¿no es así?”.

