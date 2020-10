La ex Garibaldi Paty Manterola habló sobre su salud tras el fallecimiento de Xavier Ortiz

La actriz aclaró que no se encuentra en depresión y que sólo se trató de un episodio hormonal (Foto: Instagram @patriciamanterola)

La actriz Patricia Manterola reveló que a pesar de que se encuentra en un tratamiento para regular sus hormonas, no se encuentra en depresión, ni padece ningún problema relacionado con su sistema nervioso, esto para aclarar algunas versiones que han circulado sobre su estado psicológico.

Paty Manterola afirmó que a mediados de año padeció un problema con sus hormonas por lo que decidió ir al médico para tener tratamiento, pues notó que le daban ataques de migrañas y periodos irregulares y cayó en algunos episodios de depresión que le afectaron en momentos de crisis como la muerte de su padre, que se dio a inicios de año. Así lo dijo en una entrevista:

Eran episodios de depresión que se intensificaban en momentos difíciles, como el fallecimiento de mi papi, el año pasado (...) "Me gustaría aclararles algunos medios que han utilizado este ‘síntoma’ en especifico como titular, como les dije no padezco depresión, no fue ese mi diagnóstico y no estoy tomando medicamentos para ello. Por el momento estoy en un tratamiento natural para balancear mis hormonas y esto por conciencia ayuda a quitar los síntomas

Paty Manterola y Xavier Ortiz tuvieron un matrimonio que duró alrededor de seis años (Foto: Instagram @xavierortizr / @patriciamanterola)

La ex Garibaldi dijo que también le afectó saber del suicidio de su ex esposo, Xavier Ortiz, con quien inició su romance desde que ambos formaban parte de la popular banda. La actriz dijo que ahora se encuentra bien de salud y que para apoyar a otros fue que decidió estrenar la “Canción Pa´levantarme” en la que busca crear vínculos con otros que también pasaron por momentos complicados durante la pandemia:

Precisamente esto fue la inspiración para escribir ‘Canción pa’ levantarme', una canción totalmente positiva que surgió porque quise compartir como siempre las herramientas que me han ayudado a levantarme en momentos difíciles y así, de ser posible ayudar a quien se pudiera sentir identificado con mi experiencia

En aquélla ocasión, Paty Manterola dijo que se encontraba muy sensible por el cambio hormonal, por lo que la pérdida de su papá tuvo repercusiones muy serias en su estado de ánimo y que antes de su luto se encontraba con los sentimientos a flor de piel:

El año pasado después de que se muere mi papi, mis emociones estaban a flor de piel, y noté que esos meses siguientes, esos días de cada mujer, pues eran demasiados profundos, las emociones eran muy fuertes, y en mi visita a mi doctor de rutina, yo pensaba que era por mi papá (...) Me abro con mi doctor por primera vez y le digo que desde siempre yo recuerdo que he tenido periodos irregulares, y siempre hay ciertos días que la paso fatal, y entonces me empieza a cuestionar ciertas cosas, y me dice: ‘Paty eso no es normal, vamos a hacerte un panel completo de tus hormonas’, y descubrí precisamente que no era normal, y que tenía yo un desbalance hormonal, muy grande, que gracias a Dios me estoy tratando

La actriz dijo que se encuentra mucho mejor de salud y que ahora está enfocada en seguir con la música (Foto: Instagram @patriciamanterola)

En relación al tema del suicidios de Xavier Ortiz, Paty Manterola ha decidido mantenerse al margen, sin embargo sí dijo que la invadieron momentos de tristeza, aunque sí atinó a decir lo siguiente:

Saben el cariño, pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó pues ya hace más de 16 años y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos, a su hijo, es que siento que mis comentarios, mis palabras no tienen mucha importancia y por eso me he mantenido muy prudente y al margen de esta situación dolorosa para muchos

