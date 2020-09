La reacción de los ex empleados que denunciaron abusos de Ellen DeGeneres ante sus chistes en el monólogo de disculpas

En su regreso a la TV, Ellen DeGeneres habló de las acusaciones de acoso laboral en su contra y pidió disculpas

Ellen DeGeneres, de 62 años, regresó a la pantalla chica el lunes tras las acusaciones de empleados y antiguos trabajadores de un ambiente laboral tóxico. Durante el monólogo del estreno de la temporada 18 del programa, DeGeneres se disculpó por lo que ocurrió detrás de escena y prometió a los espectadores que ella es la persona que “ven en la televisión”.

En su monólogo, sin embargo, hizo bromas sarcásticas sobre lo “fantástico” que había sido su verano y cómo estaba tratando de trabajar en su paciencia, o falta de ella. Sus palabras no cayeron bien a los ex empleados que denunciaron los malos tratos que recibieron de la producción cuando formaron parte del programa.

Ellen convirtió nuestros traumas en una broma

“Ellen no solo convirtió mi trauma, convirtió nuestros traumas en una broma, de alguna manera logró hacer esto sobre ella”, dijo un ex empleado a BuzzFeed News. “Cuando ella dijo: ‘Oh, mi verano fue genial’ y se suponía que era gracioso, pensé: 'Es gracioso que tuviste un verano difícil porque todos estaban contando todas las acusaciones de tu entorno laboral tóxico y ahora tú eres la que sufre? '”, dijo otro ex trabajador de “The Ellen DeGeneres Show” en declaraciones al medio.

Los ex empleados también se sintieron insultados por las “bromas inapropiadas” de DeGeneres esparcidas a lo largo de su monólogo, dado que muchos compañeros habían denunciado conducta sexual inapropiada contra tres ex productores.

Ante un estudio vacío a raíz de la pandemia de coronavirus, DeGeneres también bromeó sobre la etiqueta que tenía de ser la “más amable" de Hollywood porque deja poco margen de maniobra, una broma que no llegó a quienes supuestamente padecieron su ira a puerta cerrada. “No lamento que esté en un montón de problemas porque se autodenominó la persona ‘más amable’”, dijo un ex empleado. "Está actuando como si fuera algo que dijo de pasada que simplemente se le quedó grabado. No es un accidente. Ella siguió adelante con esta idea y esta estrategia de marketing que no era cierta entre bastidores ". Y agregó: "No hay nada de malo en ser amable si realmente eres fiel a tu palabra”.

Aunque los ex empleados de DeGeneres se sintieron insatisfechos con su intento de expiación, un empleado actual encontró su monólogo impresionante. “Es un poco sorprendente que se discuta esto en su programa”, compartió la empleada. “Pasar de un entorno en el que no se dice nada y todos mantienen la cabeza gacha, a ahora, cuando es el tema de su primer programa, es bastante sorprendente.”

“Si creo o no en este mensaje que ella está diciendo es otro tema”, añadió.

Fuentes cercanas al programa le dijeron a Page Six que el ambiente en el set ya se siente diferente y los empleados que están trabajando para el programa (hay más de 250) están felices de estar de regreso en el trabajo. También se dijo que antes del estreno, DeGeneres mantuvo numerosas charlas de Zoom con sus empleados para verificar y asegurarse de que fueran escuchados y valorados. Está más “comprometida que nunca”, dijeron fuentes al citado medio.

Asumo la responsabilidad de lo que ocurre en mi programa

“Sé que estoy en una posición privilegiada y de poder y entiendo que eso conlleva una responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que ocurre en mi programa”, dijo la presentadora y comediante en un video publicado el lunes.

“The Ellen DeGeneres Show” comenzó su 18va temporada en Los Ángeles con la anfitriona en el escenario por primera vez en meses, tras haber grabado en su casa durante la cuarentena. No hubo audiencia en el estudio.

“Hemos tenido muchas conversaciones durante las últimas semanas sobre el programa, nuestro sitio de trabajo y lo que queremos para el futuro”, dijo DeGeneres. “Hemos hecho los cambios necesarios y hoy comenzamos un nuevo capítulo”.

Además, la cómica ha respondido a quienes la acusan de ser una persona distinta tras las cámaras. “Soy la misma persona que ven en televisión”, dijo. Y añadió que es “un proyecto en desarrollo”: “A veces estoy triste, estoy enojada, estoy ansiosa, frustrada, impaciente, y estoy trabajando en todo eso”, dijo.

“Esta soy yo y mi intención es siempre ser la mejor persona que pueda ser, y si alguna vez le he fallado a alguien, o he herido sus sentimientos, lo siento mucho. Si ese ha sido el caso, entonces me he traicionado a mí misma y me he hecho daño, porque mi intención siempre es crecer como persona”, ha subrayado.

Finalmente, la humorista ha manifestado cuál es su mayor deseo. “Solo quiero que cada uno de mis empleados sea feliz y esté orgulloso de trabajar aquí”, concluyó.

Tres de los productores del programa fueron despedidos en medio de acusaciones de un ambiente laboral disfuncional que fomentaba el mal comportamiento, incluyendo conducta sexual inapropiada y declaraciones racialmente insensibles.

Una investigación interna de las condiciones de trabajo fue desatada por un reporte de BuzzFeed News publicado en julio, basado en 36 entrevistas con ex personal que se quejó de haber sido víctima o testigo de un trato inapropiado e injusto. Las personas que hicieron las acusaciones no fueron identificadas.

“Me enteré de que aquí pasaron cosas que nunca debieron ocurrir. Me tomo eso muy en serio, y quiero decir que lo siento mucho por la gente que fue afectada”, dijo DeGeneres.

