La sexóloga puertorriqueña Alessandra Rampolla se une al programa australiano MAFS

La sexóloga puertorriqueña Alessandra Rampolla anunció hace unos días su llegada a Australia y compartió bellos paisajes de la playa en su Instagram, sin embargo no dijo el motivo del viaje, hasta ahora que se anunció que se une al programa Married At First (MAFS).

Tras la salida de la doctora Trisha Stratford (que había estado en el programa desde su debut en 2015), Alessandra acompañará a los conductores John Aiken y Mel Schilling como experta en temas de pareja, noviazgo y sexualidad para la temporada 8 del programa televisivo que se transmite por el Canal Nueve.

En una declaración a 9Entertainment , Trish dijo que dejaría el programa para concentrarse en su "escritura, investigación y neuropsicoterapia”.

Durante los últimos 20 años, Alessandra ha llevado su experiencia en sexología a la televisión, protagonizando varios programas en todo el mundo e incluso ha conducido su propio programa de radio.

“Estoy encantada de unirme a John y Mel en el mayor experimento social de Australia”, dice Alessandra. "Con mi experiencia particular, espero contribuir a la compleja combinación de componentes que garantizan que los matrimonios no solo funcionen, sino que prosperen a largo plazo. Una de mis creencias fundamentales más sólidas es que la expresión sexual y la compatibilidad son vitales para construir, nutrir y mantener la salud, relaciones románticas, y es un placer para mí ayudar a guiar a nuestros participantes a equilibrar este importante factor en su valiente búsqueda del amor ".

La octava temporada se emitirá en 2021 y es probable que ya se esté filmando: el formulario de solicitud para la próxima temporada establece que los concursantes deben estar disponibles para filmar de septiembre a diciembre, con unos pocos días de grabación en agosto.

Todos la recuerdan por los programas sobre sexología que condujo en los últimos años pero también de las columnas que ha mantenido en diversas revistas y sus libros sobre el tema. Luego de años en los medios, renovó su look. No sólo bajó 38 kilos (hace tiempo que su figura luce increíble) sino también mostró diferencias en su cabello al aclararlo.

Rampolla estudió su Bachillerato en Literatura Francesa, en la Universidad de Loyola de Nueva Orleans, Estados Unidos. Luego, cambió su orientación, realizando una maestría en Terapia Matrimonial y de Familia en la United States Internacional University (USIU).

Posteriormente comenzó sus estudios doctorales en el Institute for Advanced Study of Human Sexuality (Iashs) de San Francisco (California), donde se graduó con títulos en educación sexual, sexología clínica, erotología, prevención de enfermedades de transmisión sexual y reestructuración de actividades sexuales. Se desempeñó profesionalmente en Estados Unidos y posee oficinas en San Juan de Puerto Rico.

Debutó en televisión con un segmento en Univisión (Teleonce de Puerto Rico).

También fue presentadora del programa radial A Calzón Quitao, para el Grupo Latino de Radio en América, con difusión a través de los Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Paraguay y otros países.

Alessandra Rampolla compartió en las redes sociales su foto del antes y después (Instagram)

Condujo los programas Confidencias e Íntimamente Alessandra (Cosmopolitan TV); Alessandra a tu manera y Alessandra para hombres (Fox Life); Alessandra, tu sexóloga y Alessandra, solo sexo (Canal 13); Doctora amor (Telemundo); Alessandra, solo sexo (La sexta). Universo Alessandra (Canal 10 (Uruguay). En sus programas solía ayudarse, para dar explicaciones que tuvieran que ver con el sexo femenino, por “Bamba”, una vagina realizada en una especie de goma.

Es columnista en medios gráficos, como el periódico Primera Hora y la revista Caras (de Puerto Rico), la revista Domingo (del diario La República, en Perú) y la revista Hogar (de Ecuador).

En 2006 presentó su libro Sexo... ¡¿Y ahora qué hago?! dedicado a responder cuestiones sobre sexualidad. En el 2008 lanzó otro libro de temática similar, llamado La diosa erótica.

Realizó el doblaje del documental En el vientre materno: animales para la cadena National Geographic.

Además del programa Atrévete, con Alessandra que es presentado por Latina Televisión, y Escuela para maridos por Fox Life que conduce junto a Alejandro Fantino, como modelo de una marca argentina de lencería llamada Lody Lingerie, de la que ya lleva varios meses posando para con su ropa interior.

