Mia Khalifa mostró su nueva cirugía en medio de la polémica con la industria del porno

La polémica estrella de internet se ha visto envuelta en la controversia en los últimos días luego de que las peticiones de sus fanáticos, y de desconocidos, se unieran a la causa en la que pide que se retiren sus vídeos sexuales de sitios de pornografía, en los que ella aparece entre las opciones más solicitadas.

Todo indica que la joven de origen de origen libanés desea emprender un nuevo comienzo en su vida personal, pues ha iniciado una etapa en la que, próxima a casarse, desea lucir renovada, comenzando por el aspecto físico que tanto la ha caracterizado.

Con una fotografía compartida en su cuenta de Instagram, la famosa ex cam girl de 27 años expresó que se sometió a un cambio en su apariencia, para lograr una nueva imagen adhoc al nuevo ciclo que busca emprender.

“ESTA ES LA REMARCA REAL @deepakdugarmd acaba de cambiar mi vida y no podría estar más feliz o más preparada para que más de 75 personas miren mi perfil lateral en mi boda”, es el mensaje con el que Khalifa anunció una cirugía estética que la librará de complejos.

En el mensaje, la hoy cronista deportiva invitó a sus followers a seguir a su vez al doctor que la está atendiendo y de quien se dijo agradecida.

“Este es el día 2 después de la operación y tengo una escala de dolor de 0 hasta ahora. Voy a llevarlos a todos en este proceso conmigo, y también lo está @deepakdugarmd, así que síganlo en las preguntas y respuestas que hicimos sobre todas sus esperanzas/expectativas”, continuó.

Khalifa también expresó que no deseaba perder del todo su esencia y la nariz prominente que la ha caracterizado, pues es uno de los rasgos propios de su lugar de origen, sino que sólo busco una apariencia más suave y refinada.

Lo que me encantó de @scarlessnose fue que el Dr. Dugar y yo estábamos en la misma página sobre el mantenimiento de mi fuerte nariz del Medio Oriente, simplemente suavizándola para que fuera más femenina. No puedo esperar para mostrarles el resultado!! #ScarlessNose #NotHidingBehindATree

Al pie de su foto, la chica que se encuentra en una lucha legal por los derechos de comercialización de su imagen en el entretenimiento para adultos, expresó que desea que sus seguidores no se hagan expectativas irreales sobre el físico de las mujeres que ven en las redes e incluso comparó su propio físico con el de un utensilio de cocina, en un esfuerzo por disuadir a sus seguidoras respecto a una futura intervención quirúrgica con fines estéticos:

(PD: ser transparente sobre esto nunca fue una pregunta. No idolatrar a las mujeres que ves en las redes sociales y basar tu autoestima en comparaciones que no sean realistas. Si alguna vez has mirado mis tetas y deseas que las tuyas se vean así, por favor recuerda que las mías están hechas del mismo material que la espátula en el cajón de tu cocina)