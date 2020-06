Lorenzo Méndez y “Chiquis” Rivera preocuparon con mensajes que mostrarían una profunda separación

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera atraviesan una crisis matrimonial (IG: lorenzomendez7)

Los cantantes Lorenzo Méndez y “Chiquis” Rivera publicaron en sus redes sociales mensajes que preocuparon a sus seguidores, pues parecían evidenciar que su ruptura será definitiva.

Aunque Méndez anunció hace unos días que se tomaría un descanso de sus redes sociales, el martes por la madrugada escribió en su cuenta de Twitter: “Hágase tu voluntad, gracias Señor”.

Esas palabras fueron tomadas por sus seguidores como una manera de seguir adelante tras la separación de “Chiquis”.

Los recientes mensajes de Lorenzo Méndez en Twitter

En respuesta, usuarios de la red le pidieron que trate de arreglar sus problemas con Janney Marín, el verdadero nombre de su esposa.

“Le envié un mensaje a Chiquis y ahora se lo envío a usted, por favor hablen y regresen. Un amor así no se debe de perder...”, le comentó una seguidora.

Otros mensajes le decían que estaban orando por él y por Chiquis, aunque Lorenzo no respondió a ninguno de esos comentarios.

Por su parte, la hija de la fallecida Jenni Rivera también dio de qué hablar al compartir un mensaje de felicitación por el Día del Padre.

"A mi aún esposo", escribió Chiquis en su felicitación a Lorenzo

En primer lugar felicitó a su abuelo Pedro Rivera, “la razón de que todos estamos aquí. Gracias por enseñarnos el valor de la vida y el trabajo, a través de su determinación, dedicación y coraje! Gracias por sus besos y abrazos. Son los mejores del mundo. Lo amo grandpa!”.

Pero lo que llamó la atención fueron las palabras que dedicó a Lorenzo Méndez.

“A mi aún esposo @lorenzomendez7” , escribió en español Chiquis, antes de proseguir con un mensaje en inglés en donde le decía que es un padre increíble y que se siente afortunada de haber visto ese lado de él en un nivel diferente. Le agradeció además haberle permitido convivir con su hija Vicky y cerró con un “te quiero”.

Algunos seguidores se preguntaron si es que “Chiquis” ya piensa dejar a Lorenzo o por qué le habría escrito “mi aún esposo”, como si estuviera esperando solo que se concrete su separación.

Lorenzo y "Chiquis" iniciaron su romance en 2017 (Instagram: lorenzomendez7)

Además, en sus historias de Instagram, Rivera ha compartido mensajes como: “Aprendí que a veces lo único que hay que hacer es dejar que las cosas sucedan, así de simple y de valiente, confiar en todo lo que viene: dejar que sea lo que tenga que ser”.

A principios de junio la cantante confirmó que está separada de Méndez, con quien se casó en California en junio de 2019.

“Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio , es la verdad”, comentó Janney al programa Hoy.

También accedió a responder si es que hubo una tercera persona causante del distanciamiento de su esposo, pues entre todas las historias que han circulado se llegó a hablar de una infidelidad.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" están por cumplir un año de casados (Instagram: lorenzomendez7)

“Sí te lo voy a contestar porque me lo estás pidiendo con respeto y te lo agradezco. No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa”.

Los rumores del distanciamiento entre la famosa pareja cobraron más fuerza luego de que Lorenzo Méndez fuera visto en un estudio de grabación sin portar su anillo de matrimonio.

Luego Chiquis levantó más misterio al decir en sus historias de Instagram que estaba pasando por días difíciles y que se ha enojado con ciertas personas.

Chiquis confirmó su separación a inicios de junio (Foto: Instagram)

“Poco después Lorenzo también confirmó la separación.

Por medio de la presente quiero compartirles de mi puño y letra que sí existe una crisis matrimonial con mi aún esposa”, señaló en un comunicado.

“Como cualquier pareja tenemos diferencias así como distintas opiniones mismas que confiamos tener la sabiduría de poder resolverlas juntos, siempre con el respeto que nos merecemos”, añadió en el mensaje, dejando abierta la puerta a una reconciliación.

