Historia de un amor: así recordó Arturo Carmona su novizgo con Aracely Arámbula

Aunque el noviazgo de Arturo Carmona y Aracely Arámbula ocurrió en 2011, ambos artistas sostienen una estrecha relación (Foto: Instagram)

El actor Arturo Carmona recordó el tórrido romance que vivió con Aracely Arámbula, cuando ambos coincidieron en la obra de teatro Perfume de Gardenia hace casi 10 años.

El histrión de la telenovela Te Doy la Vida abrió el corazón como pocas veces lo había hecho y se sinceró en entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando. Carmona dio algunos detalles del noviazgo que sí fue muy serio, porque hasta pensó en pasar toda su vida con la ex de Luis Miguel.

“Yo cuando decido estar con alguien obviamente me visualizo siempre más adelante y, obviamente, cuando estoy sentimentalmente con alguien pues… ya te respondí lo que querías saber”, mencionó ante los cuestionamientos.

El ex de Alicia Villarreal confesó que tanto él como “La Chule” conocieron a sus respectivas familias, por lo que existió una convivencia cercana con los hijos de ambos.

“Obviamente cuando nos involucramos y vamos al 100 por ciento, pues conoces a la familia, agarras un cariño a la familia, agarras mucho cariño a los hijos”, detalló.

"No juego a pasar el rato nada más. Por ahí dicen que si vas, ve con todo, sino para qué vas, aunque te vuelvas a tropezar en la vida, si me vuelvo a caer, no me importa, siempre me entrego al 100 por ciento”, añadió.

La vida sentimental de Arturo Carmona ha atravesado por varios baches, ya que también declaró que no alcanzó a darle el anillo de compromiso a su última pareja, Sonia Treviño, a la que definió como “una gran mujer, una mujer en toda la extensión de la palabra”.

Sobre su divorcio de Alicia Villarreal, mencionó que fue una etapa muy dura en la que muchas personas se involucraron y colaboraron en una guerra de declaraciones que fue muy mediática.

“Para mí fue un fracaso personal... fue muy mediático, fue un bombardeo de información, fue muy mediático todo este divorcio, había muchísima gente en medio, muchísimas declaraciones”, recordó.

A pesar del conflicto que tuvieron, Carmona reconoció que siempre estará al pendiente de la cantante porque es la mamá de su hija.

Aunque el noviazgo de Arturo Carmona y Aracely Arámbula ocurrió en 2011, ambos artistas sostienen una estrecha relación e incluso han sido vistos en varias ocasiones.

En diciembre del año pasado fueron vistos cenando en un restaurante, lo que desató las dudas sobre un posible romance.

El programa Suelta la Sopa dio a conocer un video en el que podía verse a Aracely en un establecimiento junto a Carmona, aunque no parecía tratarse de una cena romántica, pues había otras personas con ellos, incluido el hermano de la actriz.

Sin embargo, si se desataron algunas especulaciones sobre un posible regreso de la pareja, sobre todo porque a principios de noviembre Aracely reveló que tenía un nuevo amor.

Algunos medios de comunicación le preguntaron si tenía pareja y la actriz respondió: “Ustedes no se tienen que enterar para que haya. O sea, muchas veces hay amor y no tienen por qué saberlo”.

El pasado noviembre reveló que tiene una nueva pareja (IG: aracelyarambula)

Según reportó People en Español, cuando le preguntaron más detalles acerca de su actual novio, la actriz no quiso decir el nombre ni la actividad. “Él no es público, pero todo muy bien”, indicó.

“Es una mujer (Aracely) a la que siempre le voy a tener un cariño y una estima especial”, declaró por su parte Arturo.

