Así es ahora la vida de las ocho conejitas de Playboy más famosas

Pamela Anderson, Anna Nicole Smith y Carmen Electra, la vida después de "Playboy" no fue igual para ellas

Su belleza quedó inmortalizada en las páginas de Playboy, la legendaria revista para caballeros en la que muchas de ellas se dieron a conocer y aunque durante años las persiguió su estatus de “bombas sexuales”, la mayoría encontró un camino distinto al de los desnudos.

Al paso del tiempo, mostrar su figura en sesiones fotográficas fue teniendo menos peso en su vida y ahora son activistas, escritoras o actrices, aunque algunas -las menos- también tuvieron finales trágicos.

Pamela Anderson

Sin duda, la “conejita” por excelencia y la preferida de Hefner, no por nada tiene el récord de apariciones en la revista y fue la elegida para el último número de desnudos de la publicación (aunque más tarde la dirección dio marcha atrás y regresó a las mujeres sin ropa).

Pamela Anderson apareció en 14 portadas

Con 14 portadas y 15 sesiones fotográficas en la revista, Anderson se convirtió en la más famosa “conejita” de Playboy.

Y por supuesto, Pamela no dudaba en expresar su gratitud con el fundador de la publicación.

“Hugh Hefner fue un pionero y ayudó a empoderar a tantas mujeres… me metió en una forma de vida que nadie más puede comprender. Estoy eternamente agradecida”, reconoció en una entrevista el año pasado con el periódico El País.

Fue una de las preferidas de la publicación

Según Pamela, en la mansión Playboy aprendió de filantropía, arte, música y backgammon.

Tras sus primeras apariciones en la revista, en los años 80, Pamela incursionó como actriz en la televisión (donde se convirtió en un icono de sensualidad en Guardianes de la Bahía (Baywatch) gracias a su inolvidable traje de baño rojo).

Hoy, a los 52 años, la actriz puede hablar de cómo ha sobrevivido a cinco matrimonios fallidos, agresiones de sus parejas y engaños.

En el anunciado último número de desnudos

Además, Anderson se convirtió en una activista de causas como la reducción del consumo de carne, la legalización de la cannabis, la protección a los animales y además es férrea defensora de Julian Assange.

En varias ocasiones, Pamela también se ha manifestado en contra de la pornografía.

La noticia más reciente que circuló sobre la estrella fue su fugaz matrimonio de 12 días con Jon Peters, un productor al que conoció, precisamente, en la mansión Playboy.

Marilyn Monroe

No es que haya iniciado su carrera precisamente como “conejita” de la revista, pero sí fue la elegida por Hugh Hefner para engalanar el primer número de la publicación que ya ha cumplido más de seis décadas.

Cuando era una joven desconocida, Marilyn accedió a posar desnuda y años más tarde, en su época de estrellato, Hefner pensó que tenerla en sus páginas podría ser un buen gancho para los lectores, y así ocurrió.

Fue la primera vez que Marilyn apareció desnuda en una revista y hoy esos ejemplares son objeto del deseo para coleccionistas.

La primera portada de Playboy, en diciembre de 1953, con Marylin Monroe

Marilyn se encuentra entre las "conejitas" que tuvieron un final trágico. La historia es de sobra conocida, el 4 de agosto de 1962 fue encontrada muerta en su hogar. La causa oficial: sobredosis de barbitúricos, aunque la versión del asesinato nunca ha dejado de revolotear alrededor.

Carmen Electra

La hoy actriz, escritora y productora ya había se había acercado al mundo del entretenimiento después de mudarse a California y conocer a Prince, quien la convenció de cambiar su nombre de Tara Leigh Patrick por el de Electra.

Incluso tenía ya una incipiente carrera como cantante y actriz, pero fue gracias a su aparición en 1996 en "Playboy" que Carmen saltó verdaderamente a la fama.

Vinieron entonces participaciones en programas de MTV y en Guardianes de la Bahía que sólo acrecentaron su estatus de Sex Symbol.

Carmen Electra ha aparecido varias veces en "Playboy"

Llegó después la mediática, y efímera, boda con Dennis Rodman y también una extensa carrera en cine y televisión para Electra, quien cumplió 48 años el pasado 20 de abril.

Además, Electra ha puesto su voz en algunos filmes y realiza labores filántropicas para apoyar a personas con tumores cerebrales, ya que su madre murió por esa causa.

“Siempre había algo dentro de mí que, ya sabes, quería ser un símbolo sexual. Siempre admiré a Marilyn Monroe y a todas esas mujeres icónicas que eran sexys pero que también actuaban y bailaban, (como) Ann-Margret, esas fueron las mujeres que me inspiraron en el fondo y aún lo hacen hasta el día de hoy. Me siento súper honrada y me encanta”, confesó en una entrevista el año pasado la mujer que ha aparecido cinco veces en “Playboy”.

Anna Nicole Smith

Otra "conejita" con una historia trágica. Los problemas en la vida de Victoria Lynn Hogan (su nombre real) comenzaron cuando apenas era una niña.

Abandonada por su padre y maltratada por su madre y su padrastro, la pequeña usaba la fantasía para evadirse de su oscura realidad. Ya desde niña soñaba con ser “la nueva Marilyn Monroe” y lo logró de alguna manera gracias a Playboy.

Anna Nicole saltó a la fama gracias a "Playboy" (AP)

Con el nombre de Vicky Smith posó para la portada de marzo de 1992 y el golpe de fama llegó de inmediato. La marca Guess la contrató para su campaña publicitaria y dos meses más tarde volvió a transformarse en "conejita", ya con el nombre de Anna Nicole Smith.

Fue elegida como la playmate del año y gracias a su apariencia física se le empezó a comparar con Marilyn.

Pero mientras su carrera subía, su vida privada se derrumbaba. Su polémica boda con el millonario Howard Marshall, a quien conoció cuando ella era stripper, la tuvo en la mira de los medios durante años, incluso después de la muerte de él, cuando se desató una batalla legal por su fortuna.

El 8 de febrero de 2007 Anna Nicole Smith falleció por una sobredosis accidental de metadona, en Bahamas. Tenía sólo 39 años.

Su hijo Daniel había muerto también de manera trágica cinco meses antes.

Una nueva batalla legal se desató por el lugar donde sería enterrada Anna Nicole y por la custodia de su hija Dannielynn. Finalmente fue sepultada en Bahamas junto a su hijo y la pequeña quedó bajo custodia de su padre.

Holly Madison

Si algo sabía hacer Hugh Hefner era adaptarse a los nuevos tiempos y así lo demostró cuando accedió a realizar The Girls Next Door, un reality show que mostraría su vida al interior de la mansión Playboy junto a sus novias: tres conejitas que compartían su vida con él sin celos (aparentes) de por medio.

Dentro de esas tres novias, Holly Madison era la que tenía en lugar más destacado y por ello dormía en la misma habitación que él. Por supuesto, apareció varias veces en la revista, incluida una icónica portada junto a sus compañeras del programa.

Holly Madison era la novia número 1 de Hefner

Madison ha declarado que soñaba casarse y tener hijos con él, pero Hefner ya no creía mucho en el matrimonio.

En 2008 terminaron su romance y al año siguiente Holly empezó con su propio programa y a realizar otros proyectos.

En 2012 nació el primero de dos hijos que tuvo en su matrimonio con Pasquale Rotella, de quien se divorció en febrero de 2019.

En 2008 Holly terminó su romance con Hefner (Shutterstock)

A los 40 años, y después de estudiar Economía, Holly es hoy empresaria, actriz y escritora (en su autobiografía reveló el lado más oscuro de la mansión Playboy y confesó que pensó en suicidarse).

“Después de perder su identidad y la esperanza para el futuro, Holly se encontró sentada sola en una bañera pensando en el suicidio”, decía el material promocional de su libro, titulado En la madriguera del conejo: aventuras y desventuras de una conejita Playboy.

“Estaba tomando un baño y pensé qué pasaría si me sumergiera en el agua y diera una bocanada. Terminaría con todo”, relató Holly.

Kendra Wilkinson

También apareció en el programa The Girls Next Door y fue la llave para su salto a la fama, aunque no le resultó sencillo ser una de las novias de Hefner.

“En general estaba muy borracha haciendo esas cosas. Trataba de que no me importara mucho hasta el día siguiente. Tenía que estar muy borracha o fumar mucha hierba para sobrevivir a esas noches”, confesó sobre su vida íntima con el fundador de Playboy.

A Kendra Wilkinson no le resultó sencilla la intimidad con Hefner (REUTERS)

Reveló además que cuando aceptó vivir en la mansión tenía 18 años y no sabía que el sexo estaba involucrado.

Kendra ya había hablado del tema en el libro Sliding to Home, publicado en 2010.

“Una de las chicas me preguntó si quería subir las escaleras para ir al dormitorio de ‘Hef’. En mi cabeza podía escuchar la voz de mi madre: ‘Tú sabes que allí tienen orgías’. Pero dije: ‘Ok, tengo que hacerlo’. Todas las otras chicas iban a hacerlo y si yo no iba, sería raro. Una por una, cada una de las chicas saltó sobre Hef y tuvo sexo por alrededor de un minuto”.

Kendra tiene dos hijo sy así mostró en Instagram las huellas de la maternidad

Wilkinson dejó la mansión en 2008 para casarse con el jugador de futbol americano Hank Baskett, con quien tuvo una hija y un hijo.

Amante de los deportes y de los animales, Kendra también tiene estudios de fisioterapia y masaje deportivo. Tras su paso por la mansión tuvo su propio reality show con su familia. En 2018 anunció su divorcio.

Victoria Silvstedt

La modelo sueca ya había trabajado para algunas reconocidas marcas cuando Hefner puso sus ojos en ella y la convenció de aparecer en Playboy.

Victoria protagonizó una portada en 1996 y en 1997 fue nombrada "Playmate del año".

En 1996 posó para la revista de Hefner

Tal como ocurrió con Anna Nicole Smith, la modelo de 1.80 de estatura fue elegida por la marca Guess para una de sus campañas.

Vendrían para ella incontables apariciones en revistas (y en ediciones internacionales de Playboy), así como un intento de carrera musical y su incursión en la tv, en las series Malibu y Melrose Place.

Victoria Silvstedt en una foto de febrero de este año a su llegada a los BAFTA (Reuters)

Durante décadas, Victoria ha combinado su carrera como modelo, actriz y presentadora de televisión.

En el año 2000 se casó con el periodista deportivo Chris Wragge, de quien se separó en 2007.

Jenny McCarthy

En los años 90, la joven nacida en Chicago pasó a formar parte de las filas de las "conejitas" de Playboy y eso le abrió las puertas de MTV, donde fue elegida para presentar uno de sus shows.

Jenny volvió a las páginas de la revista en al menos un par de ocasiones más, pero ya con una carrera en el mundo del entretenimiento.

Jenny McCartney ha posado en varias ocasiones en la revista

Además de actriz y host de tv, Jenny ha desarrollado una carrera como escritora. En 1997 publicó su autobiografía y también ha lanzado a la venta una serie de libros sobre el embarazo y el cuidado de su hijo, quien fue diagnosticado con autismo.

De hecho, Jenny ha sido una de las voces que se ha alzado dentro del movimiento antivacunas, pues aseguró que su hijo llevaba un desarrollo normal hasta los 15 meses, cuando le fue aplicada la triple viral.

Jenny, quien tuvo un romance con Jim Carrey, está casada con el actor Donnie Wahlberg.

