Sin amigos ni trabajo: el mal momento del príncipe Harry que lo llevó a reconciliarse con William

Los príncipes Harry y William se reconciliaron tras varios meses distanciados ( Shutterstock)

Las relación entre los príncipes británicos Harry y William está mejorando. El reencuentro fraternal se produce después de unos agitados meses en los que su padre, el príncipe Carlos, luchó contra el coronavirus, y el duque de Sussex se mudó a Los Ángeles con Meghan Markle y su hijo Archie tras renunciar a sus deberes reales.

El futuro rey de Inglaterra, ya recuperado de la enfermedad se encuentra aislado con su esposa Camilla Parker Bowles en el castillo de la reina Isabel II en Balmoral, Escocia, mientras que Isabel II no planea regresar a la vida pública por varios meses.

Según trascendió, los motivos que llevaron a la reconciliación fueron dos: el delicado estado de salud que atravesó el príncipe Carlos tras dar positivo de COVID-19; y el mal momento personal que vive Harry por alejarse de su familia para empezar una nueva vida.

“Claramente ha habido algunas divisiones bastante importantes en esa relación, pero las cosas han mejorado y sé que William y Harry están en contacto por teléfono”, dijo la experta real Katie Nicholl en declaraciones al sitio estadounidense Entertainment Tonight. “Han hecho videollamadas, celebraron cumpleaños familiares y y creo que como el príncipe Carlos no está bien, realmente se vieron obligados a levantar el teléfono y volver a ponerse en contacto", afirmó.

“Creo que Kate y William extrañan tener a Harry en sus vidas", añadió.

El cumpleaños de Archie acercó a los duques de Sussex y Cambridge (Shutterstock)

Además, la experta real afirmó que ya no hay más tensión entre Kate Middleton y Meghan Markle. “Creo que hay una sensación de alivio en ambos lados de que este gran drama ahora es cosa del pasado”, agregó Nicholl. “Los Sussex son libres de seguir con sus nuevas vidas y los Cambridges pueden volver a sus viejas vidas sin toda la molestia y el drama que, claramente, fue un gran problema” .

El nieto menor de Isabel II no está pasando su mejor momento personal tras su huida de Reino Unido. La revista Vanity Fair reveló que Harry se siente solo en Hollywood, donde él y Meghan viven en una mansión de USD 18 millones, propiedad del actor y empresario Tyler Perry, íntimo de Oprah Winfrey, quien es muy amiga de Markle.

Según una fuente de la publicación, el duque de Sussex, de 35 años, se siente “sin timón” al estar sin trabajo y lejos de sus amigos más cercanos, mientras que su esposa, de 38 años, tiene a su madre y a las personas más queridas cerca de ella.

"Harry le ha dicho a sus amigos que realmente extraña el Ejército '', dijo una fuente a The Daily Telegraph. Y agregó que el hijo de Carlos de Inglaterra “todavía no puede creer lo que sucedió. No puede creer que su vida se haya puesto patas arriba”.

Harry y Meghan Markle están viviendo desde marzo en Los Ángeles (Shutterstock)

Pese a su decisión renunciar a la realeza para tener una vida más tranquila, los duques de Sussex se las ingenian para ser noticia. La semana pasa compartieron un video familiar para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Archie y Meghan salió en el programa matutino más popular de EEUU para promocionar su regreso a la actuación con la narración del documental “Elephant” de Disney La pareja real también anunció su nueva organización benéfica llamada Archewell.

Pero Markle también sigue siendo blanco de críticas. Un camarógrafo que trabajó estrechamente con la californiana en el pasado, antes de que conociera a su esposo, el príncipe Harry, la definió como una “auténtica diva” en el sentido más peyorativo del término, y afirmó que no es nada agradable trabajar con ella.

Las afirmaciones de que la duquesa de Sussex es una persona con quien es difícil lidiar no son nuevas. Personas del palacio de Kensington filtraron tiempo atrás que tenía un comportamiento “dictatorial” con sus empleados, muchos de los cuales luego renunciaron. También se afirmó que los malos modos de la duquesa de Sussex causaron fricción con William y su esposa.

Un libro del periodista real Robert Jobson también reveló que Harry le dijo al personal antes de la boda real: “Lo que Meghan quiere, Meghan lo consigue”.

