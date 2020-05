Las fotos inéditas de Angélica Rivera con sus hijas

Este Día de las madres, Sofía, Regina y Fernanda Castro compartieron imágenes nunca antes vistas donde se da cuenta de la cercanía con su madre (Foto: Instagram@sofia_96castro)

Sofía Castro recurrió a sus redes sociales para felicitar a su mamá, Angélica Rivera, en este Día de las madres. Debido a la crisis sanitaria mantuvo a muchas personas alejadas de sus familiares, entre ellas la joven actriz que “La gaviota” tuvo con el productor de televisión José Alberto Castro.

Sofía le dedicó un emotivo mensaje a su madre al tiempo que compartió fotos nunca vistas de ella y sus hermanas Fernanda y Regina, al lado de la ex primera dama de México.

“Mi mejor amiga, mi cómplice, mi mamá. Yo soy por ti, gracias por absolutamente todo. Eres la mujer más fuerte que conozco. Yo sí tengo a la mejor mamá del mundo. Feliz día mamá. Sé eterna. Te amo con toda mi alma”, fue el mensaje con el que la joven de 23 años celebró a su madre.

Dicho mensaje causó revuelo entre sus fanáticos, quienes aprobaron la fotografía otorgándole más de 70 mil likes y cientos de mensajes en los que la protagonista de “La Dueña” fue felicitada, y quien contestó la dedicatoria con un breve “Te amo”.

La actriz fue felicitada en redes sociales por sus tres hijas (Foto: Instagram @sofia_96castro)

“Felicidades, ojalá y algún día aceptes mi solicitud para seguirte, soy tu verdadera fan te adoro”, “Muchas felicidades, Dios te dé muchas bendiciones en compañía de tus hijas hermosas. Mi cariño y mucho amor para ti y tu hermosa familia”, “Muchas felicidades a tu mami hermosa, soy su fans de ella desde que hizo la novela de Mariana de la noche y le tocó hacer su primer papel de villana, lo hizo muy bien tu mami hermosa y ahora la veo todas las tardes por Las estrellas en Destilando amor”, fueron algunos de los mensajes que Rivera recibió en la cuenta de su hija.

Algunos seguidores de Sofía aprovecharon la respuesta de la ex protagonista de telenovelas para preguntarle cuándo la podrán ver de nuevo en la pantalla chica, a lo que la controvertida ex esposa de Enrique Peña Nieto no contestó.

Aunado al mensaje y fotografías que Sofía publicó en su cuenta, también compartió algunas fotografías de su infancia al lado de su madre: “Te amo con toda mi alma. Eres lo más bonito que hay. Gracias por todo mamá”.

La foto de la infancia de Sofía Castro con la que celebró a su mamá este domingo (Foto: Instagram @sofia_96castro)

La hija mayor no fue la única que celebró a su madre, también Regina Castro, la más pequeña, recurrió a este medio para expresarle su amor compartiendo fotos de su infancia donde aparece al lado de ella. “¡Feliz día a la mejor mamá del mundo. Te amo”

Las fotos compartidas por Regina mostraron el gran parecido físico que comparte con su madre y sus seguidores se lo hicieron notar.

“Cada día más parecidas, vas a ser su sucesora”, “Tan hermosas que parece que estoy viendo doble”, “Vas que vuelas para ser la nueva gaviota”, fueron algunos mensajes compartidos en la caja de comentarios de su cuenta.

Regina Castro compartió una foto donde aparece siendo una bebé al lado de su familia (Foto: Instagram @reginacastrooooo)

Regina Castro compartió imágenes que dieron cuenta de su parecido físico con su madre (Foto: Instagram @reginacastrooooo)

La hija menor de Rivera está pasando la cuarentena con su madre y su abuela (Foto: Instagram @reginacastrooooo)

La actriz de 50 años se encuentra pasando la cuarentena al lado de su madre María Eugenia Hurtado y de sus dos hijas menores, dato que se sabe por la publicación de Fernanda Castro, quien compartió “Eres mi todo” en la primera fotografía de su cuenta de Instagram en la que aparece al lado de su madre.

Pese a que no se hizo público la manera en cómo celebraron a Angélica en casa, Fernanda compartió una historia en la que da cuenta que se encuentran relajadas viendo televisión: “Estamos viendo una serie y yo muerta de risa porque mi mamá, mi abuela y Regina se pelean de todos los puntos de vista”.

Fernanda Castro le escribió a su madre "Eres mi todo" (Foto: Instagram @fernandacastro_oficial)

Luego de su divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera se ha mantenido alejada de los medios de comunicación y de la opinión pública, de la que cierto sector no la tiene en buena estima luego del escándalo de La casa blanca, y aunque sí cuenta con un perfil en Instagram, éste es privado, por lo que sus publicaciones sólo pueden ser vistas por sus seguidores aprobados.

