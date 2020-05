El topless de Danna Paola en Instagram: la estrella de ”Élite” mostró parte de su intimidad

Danna Paola logró casi dos millones de "likes" con una reciente foto topless (IG: dannapaola)

La cantante y actriz Danna Paola compartió con sus seguidores en Instagram una atrevida fotografía en la que posó topless.

Con solo una toalla en la cabeza, Danna Paola dejó ver a su comunidad en la red social, formada por más de 23 millones de seguidores, un momento de su intimidad.

La intérprete de Sodio posó de perfil con la parte superior de su cuerpo al desnudo y cubriendo con sus brazos y manos la zona de su pecho.

En apenas unas cuantas horas su fotografía logró casi dos millones de “me gusta” en la red social, donde las publicaciones de la intérprete suelen tener un gran impacto.

La íntima foto de Danna Paola en Instagram (IG: dannapaola)

Además, Danna compartió un misterioso mensaje para acompañar su foto topless y dio a entender que fue tomada el año pasado en una visita por la capital de Argentina.

“Buenos Aires - 19. No funciona para todo, si siempre ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba”.

No se sabe exactamente a qué se refería Danna Paola con aquellas palabras, pero no es la primera vez que la estrella de Élite genera dudas a su alrededor con sus publicaciones en redes sociales.

(Foto: Twitter)

Apenas hace unos días escribió un tuit en donde puso un emoticono de corazón roto y parte de una canción de RBD.

“Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta...”, comentó el pasado miércoles sin dar más detalles, por lo que sus seguidores de inmediato expresaron preocupación por lo que podría estarle ocurriendo.

A finales de abril también llamó la atención por una serie de tuits en donde habló de un amor frustrado.

Además de compartir fotos de su infancia en Instagram, en Twitter compartió la triste historia detrás de su canción Dos extraños.

(Foto: Twitter)

Explicó que fue inspirado en una persona muy especial de la que debió despedirse en plena noche lluviosa justo antes de viajar a España para grabar "Élite".

"Hoy recordé eso con una foto y sonreí... esa persona será siempre especial para mí y esa canción no existiría sin haber tenido el corazón en pedazos, y que hoy ustedes la amaran tanto y se sientan identificados así...”, relató. “Hoy somos dos extraños con recuerdos que regresan cuando llueve, en el aire, arropados bajo la luna llena”.

"Reventé, me tiré a llorar, no podía más, no había cantando esa canción desde que la escribí y se la dejé ahí, y después de un año, saber que la habían elegido para el álbum, yo creí estar fuerte y madura para omitir lo que aún no sanaba", recordó sobre el momento en que debió grabar ese tema.

(Foto: Instagram)

Pero no solo han sido sus publicaciones en Twitter las que han llamado la atención. En Instagram son varios sus videos y fotos que le han generado una gran cantidad de comentarios a su alrededor.

Por ejemplo su reciente cambio de imagen, en donde lució el cabello más largo, peinado en dos coletas y con distinto color.

O bien, aquella foto en ropa interior frente a un espejo que le sirvió para compartir con sus seguidores un mensaje de autoaceptación.

(Foto: Instagram)

“Los espejos destruyen nuestra mente... #LoveYourself”, fue el mensaje que publicó.

La imagen pronto se hizo viral, pues Danna Paola mostró su figura al natural y sin filtros, lo que fue celebrado por su comunidad. "Diosa”, “Hermosa”, “Perfecta”, “Totalmente fuera de este mundo” o “¡Gracias por ser siempre tú, gracias por ser la increíble, talentosa y feliz niña!”, fueron sólo algunos de los elogios que recibió tras realizar esa publicación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La nostalgia invadió a Danna Paola: entre fotos de su infancia y el amor frustrado que retrató en una de sus canciones

Un corazón roto y una canción de RBD: el mensaje de Danna Paola que preocupó a sus seguidores

La transformación de Danna Paola: la estrella cambió su look en la cuarentena