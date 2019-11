Se burló de la historia según la cual habría estado en EEUU para someterse a intervenciones estéticas y reveló el verdadero motivo detrás de su ausencia. “Que si andaba yo en los ‘nuevayores’... estos rumores te obligan a decir algo íntimo, un problema que tuve en la matriz. Intenté venir, no pude y el doctor me dijo que necesitaba reposo. Me tomé unos días de reposo, gracias a la producción”.