Murió Ric Ocasek, el líder de la banda The Cars

The Cars, compuesto por Ocasek, Elliot Easton, Greg Hawkes, David Robinson y Benjamin Orr, lanzó uno de los álbumes debut más exitosos de la historia con su álbum homónimo de 1978. Tuvieron 13 sencillos entre los 40 primeros, incluidos "Just What I Needed", "Good Times Roll" y "You're All I' Got Tonight". Su segundo trabajo en 1979, Candy-O, fue igual de exitoso, con los sencillos "Double Life", "It's All I Can Do" y "Let's Go".