La carta, no publicada anteriormente, se reproduce en su totalidad en "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" (Ella dijo: la historia de acoso sexual que ayudó a encender un movimiento), un nuevo libro de Jodi Kantor y Megan Twohey, dos reporteros de The New York Times que fueron los primeros en contar sobre la historia de abusos del magnate, ayudando a despertar el movimiento global #MeToo.