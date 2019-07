View this post on Instagram

FELIZ DÍA DE LA MADRE !!! A todas las madres del mundo vaya mi más profundo respeto y admiración , son ustedes quienes han llenado nuestras vidas y nuestros corazones del amor más puro, diáfano y eterno.. Felicidades Christian ❤️ “El Amor es el significado de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación.” (R.Tsgore )