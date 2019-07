En octubre del año pasado Selma compartió un mensaje en Instagram para hablar de la esclerosis múltiple, un mal crónico del sistema nervioso central que ocasiona dolor, problemas de coordinación y fatiga. La actriz recibió el diagnóstico en agosto, después de años de haber presentado síntomas.

Desde entonces ha documentado su vida cotidiana con las dificultades que le ocasiona la enfermedad y también los efectos secundarios del trasplante de células madre hematopoyéticas, al que se sometió hace dos meses.

Selma reveló recientemente que por su tratamiento había perdido el cabello. A partir de entonces publicó algunas fotografías que daban cuenta de su nuevo aspecto e incluso habló de una cicatriz en su frente, algo a lo que trata de no dar tanta importancia.

“He tenido esta costra en mi cabeza durante dos meses. Me destaca tanto como mi cabeza recién calva. No me importa. Tampoco me importa la caída del cabello. Pero si mis cejas se caen totalmente, voy a cantar una melodía diferente. Bueno, esta soy yo, justo ahora. Ya saben, no publico fotos viejas”, escribió.