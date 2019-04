"Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá, ¿verdad?, ¡qué elegante!. Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan, yo no digo (como ella) 'hoy sí voy a ser lesbiana para que me compren una bolsa', ¡no! Yo digo la verdad", dijo Frida como parte de los ataques que Michelle no respondió.