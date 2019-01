ONE. MORE. PUH PUH PUH PUH @Prizeo.

The biggest one we've ever done:

50 WINNERS, 100 tickets to VIP tickets for closing night of #HamiltonPR.

All supporting @HispanicFed & @FlamboyanFDN.

A $10 donation gets you a chance to win.

🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷https://t.co/4RTJyBnfhw pic.twitter.com/z8EdMQb1By

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) January 7, 2019