No todas las celebridades sabían desde el primer momento que querían ser intérpretes o músicos, de modo que cuando llegaron a la universidad, sus miras no estaban puestas en estudiar teatro, cine o nada parecido. De hecho, en muchos casos, sus interesas se establecieron en direcciones totalmente diferentes, lo que significa que hay muchas celebridades con extraños títulos universitarios. Por en un momento, estas celebridades consideraron otros trabajos que no implicaban ser el centro de atención.