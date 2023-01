Hallaron documentos confidenciales en la casa de Mike Pence

El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence habla con periodistas el 6 de diciembre de 2022 en el Garden Sanctuary Church of God en Rock Hill, Carolina del Sur. (AP Foto/Meg Kinnard, File)

Se hallaron documentos con rótulo de confidencial en el domicilio del ex vicepresidente Mike Pence en Indiana, dijo su abogado a los Archivos Nacionales en una carta, en el más reciente de una serie de hallazgos de información secreta en residencias privadas.

Se trata “aparentemente de una pequeña cantidad de documentos con rótulos de confidencial colocados en cajas y transportados de manera inadvertida al domicilio personal del ex vicepresidente al término del gobierno anterior”, dijo el abogado de Pence, Greg Jacob, en una carta a la que tuvo acceso The Associated Press.

Jacob dijo que Pence “contrató asesoría legal independiente con experiencia en el manejo de documentos confidenciales, para revisar los documentos hallados en su domicilio personal cuando se hizo público que documentos con rótulos de confidencial fueron hallados en la residencia del presidente Joe Biden en Wilmington”.

El Departamento de Justicia ya está empleando fiscales especiales para investigar la presencia de documentos con rótulos confidenciales tomados de la casa del ex presidente Donald Trump en Florida y del domicilio y la antigua oficina de Pence en Washington. El departamento dice que unos 300 documentos con rótulo confidencial, incluidos del máximo secreto, fueron retirados de Mar-a-Lago y los funcionarios tratan de determinar si Trump u otra persona debe ser acusado de posesión ilegal de esos documentos o tratar de obstruir una investigación de meses.

Jacob dijo que “Pence no estaba al tanto de la existencia de documentos delicados o clasificados en su residencia personal y entiende la suma importancia de proteger la información delicada y clasificada y está listo y dispuesto para cooperar por completo con los Archivos Nacionales y cualquier investigación apropiada”.

Añadió que Pence colocó inmediatamente los documentos en una caja de seguridad. Y de acuerdo con una carta del abogado fechada el 22 de enero, agentes del FBI visitaron el domicilio de Pence para recoger los documentos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el jefe de gabinete Reince Priebus, el vicepresidente Mike Pence, el asesor principal Steve Bannon, el director de comunicaciones Sean Spicer y el asesor de seguridad nacional Michael Flynn, habla por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU, 28 de enero de 2017. REUTERS/Jonathan Ernst/

Un vocero del Departamento de Justicia se negó a hacer declaraciones el martes, y un abogado de Pence no respondió de inmediato a un pedido por email de mayor información.

Pence dijo a la AP en agosto que no llevó consigo información confidencial cuando dejó sus funciones.

Preguntado directamente si había conservado información confidencial al terminar sus funciones, dijo, “no, no que yo sepa”.

En una entrevista en enero con Fox Business, Pence dijo que su oficina siguió un “proceso muy formal” para manejar la información confidencial y las medidas tomadas por sus abogados para asegurar que no se llevara documentos consigo.

“Antes de abandonar la Casa Blanca, los abogados de mi personal revisaron todos los documentos tanto en la Casa Blanca y nuestras oficinas allí como en la residencia del vicepresidente para garantizar que todo documento que debía ser entregado a los Archivos Nacionales, incluidos los documentos confidenciales, fueran entregados. De manera que seguimos un proceso muy cuidadoso en ese sentido”, dijo Pence.

Con información de AP

