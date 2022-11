La Justicia EEUU obligó al ex jefe de gabinete de Trump a testificar por posible fraude electoral en 2020

La escuadra azteca necesita ganar por 3 o 4 goles de diferencia a Arabia, si Polonia no pierde; sin embargo, solo logró dos goleadas así desde que llegó el “Tata” Martino

El conocimiento ancestral de los autodenominados hermanos mayores de Colombia: los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui and Wiwa recibieron el reconocimiento por parte del organismo multilateral

Acuerdo de divorcio: la astronómica cifra que deberá pagarle Kanye West a Kim Kardashian por la manutención de sus hijos

En febrero de 2021, la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” pidió separarse del rapero tras más de 6 años de matrimonio en los que se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del siglo