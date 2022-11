La Fiscalía de EEUU pidió 15 años de cárcel para la CEO de Theranos por el fraude millonario de la compañía

La Fiscalía de EEUU pidió 15 de cárcel para la CEO de Theranos por el fraude millonario de la compañía.

Fiscales federales estadounidenses pidieron a un juez sentenciar a la desacreditada Directora General de Theranos, Elizabeth Holmes, a 15 años en prisión, además de requerirle el pago de 800 millones de dólares en indemnización para los inversores que defraudó con su compañía.

Un jurado declaró culpable a Holmes en enero de este año de cuatro cargos de fraude, por haber asegurado falsamente que su empresa Theranos había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre.

Los fiscales del Departamento de Justicia aseguraron en los documentos presentados en la corte que la sentencia que recomiendan refleja la “seriedad de las ofensas” y servirá para disuadir a otros de incurrir en fraudes similares, según recogieron medios estadounidenses.

Los abogados de la estadounidense, por su parte, se defendieron al decir que una sentencia que conlleve cárcel sería “innecesaria”, argumentando que Holmes se ha convertido en una “caricatura” y ha sido objeto de la burla y el escarnio público.

Al calificar el caso como “uno de los delitos de cuello blanco más sustanciales que Silicon Valley o cualquier otro distrito haya visto”, los fiscales rechazaron categóricamente la explicación que los abogados de Holmes dieron de que su clienta fue injustamente victimizada, en parte por la cobertura mediática.

“Ella optó reiteradamente por las mentiras, la publicidad y la posibilidad de obtener miles de millones de dólares en lugar de la seguridad de los pacientes y una negociación justa con los inversores”, escribió Robert S. Leach, asistente del fiscal federal, en un informe de 46 páginas presentado el viernes. “Los delitos de Elizabeth Holmes no fueron errores, fueron mentiras. Mentiras en el contexto más serio, en donde todos necesitaban que dijera la verdad”.

La defensa aseguró que Holmes no presenta un daño para la sociedad y piden una pena máxima de 18 meses bajo arresto domiciliario.

La audiencia de sentencia de la fundadora de Theranos está programada para el 18 de noviembre.

Holmes, de 37 años, saltó a la fama por supuestamente haber inventado un sistema revolucionario para abaratar los costos de los análisis de sangre, lo que la convirtió en una estrella en Silicon Valley y en el mundo empresarial en general, hasta el punto de que se la comparaba con el cofundador de Apple Steve Jobs.

Su compañía Theranos, fundada en 2003, atrajo rápidamente el interés de los inversores por el gran potencial de esos supuestos análisis de sangre y convirtió a su fundadora en multimillonaria a los 31 años.

Sin embargo, el diario The Wall Street Journal publicó a finales de 2015 una serie de artículos de investigación en los que ponía en duda la credibilidad de los análisis de Theranos y acusaba a la compañía de, entre otras cosas, diluir las muestras de sangre obtenidas de los pacientes para aumentar su volumen.

Estas acusaciones hicieron que el Departamento de Justicia de EEUU presentara cargos contra Holmes y el ex presidente y ex consejero de operaciones de la compañía, Ramseh “Sunny” Balwani (ex pareja sentimental de Holmes), a quienes acusó de haber engañado inversores, doctores y pacientes.

La empresa Theranos se disolvió en septiembre de 2018.

(Con información de EFE y The Associated Press)

