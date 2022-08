Liz Cheney, la principal republicana crítica de Donald Trump, perdió las primarias de Wyoming

La senadora republicana, Liz Cheney

La congresista republicana y crítica del ex presidente estadounidense Donald Trump, Liz Cheney, prometió este martes hacer todo a lo que esté a su alcance para evitar que el ex mandatario regrese a la Casa Blanca.

“Desde el 6 de enero vengo diciendo que haré lo que sea necesario para asegurar que Donald Trump nunca más esté cerca de la Oficina Oval, y lo digo en serio”, aseveró la congresista de Wyoming en un discurso de concesión tras perder en las primarias frente a Harriet Hageman la posibilidad de postularse nuevamente al Congreso.

El ex mandatario estadounidense celebró la derrota de Cheney, y la calificó como un “resultado maravilloso para Estados Unidos”.

El ex presidente de EEUU, Donald Trump

“Ahora puede finalmente desaparecer en las profundidades del olvido político donde, estoy seguro, será mucho más feliz de lo que es ahora”, dijo en su red social, Truth Social.

Cheney, de 56 años, ha sido muy dura con el magnate republicano desde que se unió al comité de la Cámara que investiga si Trump desempeñó algún papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 para intentar impedir la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales de 2020.

En respuesta, el 45º presidente de Estados Unidos multiplicó sus ataques contra Cheney, a la que calificó de “desleal”, “belicista” y “fracasada”.

Liz Cheney votó a favor de la destitución del magnate, que no prosperó al ser absuelto por el Senado, y lleva más de un año intentando desmontar esta tesis que defienden millones de seguidores de Trump. Desde que investiga al ex presidente y sus colaboradores, la congresista ha sido blanco de una serie de amenazas de muerte y ya no viaja sin escolta policial. Esto la obligó a realizar una especie de campaña en la sombra, sin mítines electorales ni actos públicos.

“No importa el tiempo que tengamos que luchar, esta es una batalla que ganaremos. Millones de estadounidenses de toda nuestra nación, republicanos, demócratas, independientes, están unidos por la causa de la libertad”, dijo Cheney en un mensaje de video publicado antes del fin de semana.

La congresista, de una familia con un largo pasado político, solía acompañar a su padre, Dick Cheney, elegido congresista por Wyoming de 1979 a 1989, antes de convertirse en secretario de Defensa de George H. W. Bush y más tarde en vicepresidente de George W. Bush.

Licenciada en derecho por la Universidad de Chicago, se incorporó al banco International Finance Corporation antes de ocupar varios puestos en el Departamento de Estado, especialmente en Oriente Medio.

Hasta que en junio, la congresista dijo a sus colegas conservadores que se exponen “a la deshonra” si siguen a ciegas a Trump en su cruzada contra las elecciones que afirma, sin pruebas, le robaron.

(Con información de AFP)

