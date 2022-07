Una primaria del Partido Republicano en Arizona es el nuevo frente de batalla entre Donald Trump y Mike Pence

El ex vicepresidente, Mike Pence, cada vez más lejos de Donald Trump

La primaria republicana a la gobernación de Arizona se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el ex presidente Donald Trump, que personifica un ala del partido republicano, y el ex vicepresidente, Mike Pence, quien quiere ser la cara más tradicional de la agrupación.

El ex vicepresidente Mike Pence salió a apoyar fuertemente a Karrin Taylor Robson como candidata a la gobernación por el partido republicano en el estado de Arizona, confrontando así de manera indirecta con su ex jefe, Donald Trump, quien apoya públicamente a Kari Lake en la misma primaria.

Arizona se ha convertido en una primaria clave para el partido republicano porque personifica dos alas del partido: los que descreen, sin pruebas o evidencias, del resultado electoral de 2020 (seguidores de Trump) y los que creen que la institucionalidad se respetó. De alguna manera, este debate es el mismo que enfretó en su momento a Trump y Pence, cuando el vicepresidente se negó a boicotear los resultados electorales de 2020.

El ex presidente Donald Trump está midiendo su fuerza en el partido al apoyar a candidatos a lo largo del país

Karrin Taylkor Robson es una candidata republicana tradicional, que se opone fuertemente a los hechos del 6 de enero de 2021 en la toma del Capitolio, cuya candidatura recibió el apoyo no solo de Pence sino del actual gobernador, Doug Ducey. Kari Lake era presentadora de noticias de la cadena PBS que realizó varios shows televisivos apoyando la teoría de que a Trump le robaron la reelección.

El próximo viernes será el día D de la campaña, con Trump y Pence en Arizona realizando eventos masivos para sus candidatas y disputándose la atención mediática. La primaria será el próximo 2 de agosto.

Karrin Taylor-Robson es la candidata que recibe el apoyo de Pence y del actual gobernador de Arizona

Es la segunda vez que se da un escenario similar en la temporada de primarias. La primera ocasión fue en Georgia, donde Pence apoyó en la primaria a la gobernación a Brian Kemp, quien era el gobernador republicano de Georgia buscando la reelección. Trump se enfrentó públicamente a Kemp cuando este no quiso desconocer los resultados electorales de su estado en 2020. Para la primaria, apoyó a otro candidato, pero finalmente Kemp ganó la nominación de su partido con comodidad.

En el caso de Arizona, Ducey también se negó a reconocer los resultados electorales. Pero Ducey ya sirvió dos términos como gobernador y no puede volver a presentarse. Por eso no es contra él directamente la campaña de Trump, sino contra su escogida como sucesora.

Kari Lake solía presentar las noticias en la cadena PBS, y ahora es la candidata apoyada por Trump

Robson es una ex agente de bienes raíces a quien Pence catalogó como “la mejor opción para Arizona”. Con este apoyo, Pence aumenta sus diferencias con Trump, a quien ya está criticando públicamente. El pasado mes de marzo, durante una conferencia de donantes del partido en Nueva Orleans, Pence criticó abiertamente la relación de su ex jefe con Vladimir Putin, algo que durante los cuatro años en la vicepresidencia no había hecho al menos públicamente. Además, en varias oportunidades se lo ha escuchado decir que las elecciones son acerca del futuro, y no del pasado, quitándole peso a la posibilidad de que Trump vuelva a ser presidente.

La realidad es que estas primarias son solo la antesala. Es un secreto a voces que Mike Pence está planeando lanzarse en la primaria republicana para la presidencia en 2024, al igual que se espera lo haga Donald Trump.

