El tren rápido que unirá a Miami y Orlando no tendrá parada en Disney

Tren rápido Brightline que unirá Miami y Orlando

Las primeras noticias se conocieron en el 2020. La empresa Brightline, responsable del tren privado rápido en la Florida que actualmente une Miami y Palm Beach -con paradas en el medio-, anunciaba que construirían una estación en Disney Springs, el área central dentro de los parques temáticos que la empresa tiene en el centro de la península de Florida, además de la parada en el aeropuerto internacional de Orlando. Desde entonces se habían conocido hasta diseños de la estación, ilusionando a la industria del turismo que veía un gran potencial en este nuevo medio de transporte conectando las dos atracciones principales del estado.

Sin embargo, hoy la empresa Disney confirmó que los planes no se concretarán. “Como muchos de los que están involucrados en este proyecto ya saben, la nueva ruta configurada para el tren de alta velocidad no incluye una parada en Disney Springs, por lo tanto no anticipamos seguir siendo parte de este proyecto”, indicaba en un comunicado Avery Maehrer, vocero de la empresa Disney.

Vista de la entrada a Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Los planes para el tren siguen su curso, la diferencia es que se cambió el trazado de la ruta y no se lo llevará hasta los parques temáticos que quedan a una media hora de distancia del aeropuerto internacional de Orlando. De todas maneras habrá una segunda estación en el centro de la Florida, que será en lo que se denomina el corredor internacional, una zona turística muy cercana a los parques temáticos de Universal Studios.

Se espera que la línea de tren hasta Orlando esté lista para finales de este año y que la estación del aeropuerto de Orlando se inaugure durante la primera semana de 2023. En segunda instancia, Brightline planea ampliar el servicio de tren rápido hasta la ciudad de Tampa, sobre la costa oeste de la península de Florida. De esta forma quedaría conectada a través de un tren el 70 por ciento de la población del estado.

Clase turista dentro del tren rápido Brightline

Si bien se trata de un proyecto privado, por ser un medio de transporte masivo, el gobierno federal a través del departamento de transporte ha otorgado fondos para la construcción de esta ruta ferroviaria. Actualmente un pasaje en la línea Brightline desde Miami hasta Palm Beach ronda los 50 dólares (dependiendo de la hora, del día y de la clase en la que se viaje). El cálculo original era que el pasaje desde Miami hasta Orlando fuera de alrededor de 120 dólares, similar a lo que cuesta un pasaje de avión pero más conveniente en términos de facilidad de acceso. La ruta duraría en total unas cuatro horas.

El proyecto en el centro de la Florida tiene un presupuesto de 31 millones 750 mil dólares, de los cuales cerca de la mitad los está poniendo la empresa Brightline y el resto provienen de fondos federales y estatales. El transporte ferroviario en la Florida no estaba muy desarrollado hasta ahora y este es el proyecto más ambicioso en esta área en décadas.

Seguir leyendo: