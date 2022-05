La policía reveló la “línea de tiempo” de la Masacre de Texas: paso a paso, todo lo que sucedió en la escuela Robb

El coronel Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas admitió en conferencia de prensa los errores cometidos por la policía (REUTERS/Marco Bello)

Cuando pasaron apenas tres días de la masacre en la Escuela Primaria Robb de Texas en las que murieron 19 niños y dos maestras, la Policía del Estado reconoció errores y dio detalles de lo ocurrido en el lugar de los hechos.

En una rueda de prensa, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, reconoció que no derribar la puerta y esperar a que llegase el conserje con la llave fue una “decisión incorrecta” y culpó de ella al máximo responsable policial que en ese momento se encontraba en el colegio.

Las 21 víctimas mortales del tiroteo se encontraban en la misma aula, y cuando la Policía finalmente logró acceder, también encontró en ella a niños con vida. Desde la primera llamada al 911 hasta que abatieron al sospechoso, la policía demoró 1 hora y veinte minutos.

“No estoy defendiendo nada, pero si nos remontamos a la línea de tiempo, hubo cientos de disparos en cuatro minutos en esas dos aulas”, dijo McCraw.

Homenajes a las víctimas de la masacre en la esuela primaria Robb, en Texas

“Los disparos posteriores fueron esporádicos y se produjeron en la puerta. Así que creyeron que ya no había nadie vivo y que el sujeto estaba intentando mantener a raya a las fuerzas del orden”, añadió.

Sin embargo, McCraw dijo que una llamada al 911 recibida a las 12:16, hora local -una de las varias realizadas desde el interior del aula- informaba de que había ocho o nueve niños todavía vivos. Las autoridades forzaron la puerta del aula 34 minutos después, a las 12:50.

Abajo, una lista de los momentos clave presentados por la policía (todos en el horario local):

-11:27: Un video muestra que un maestro abrió la puerta exterior de la Escuela Primaria Robb por la que más tarde ingresaría el tirador, Salvador Ramos.

-11:28: Ramos choca el vehículo que manejaba cerca de la escuela contra una zanja, sale y comienza a disparar contra dos personas que se habían acercado para ver el accidente cerca de una funeraria, que está ubicada en frente de la escuela. Los civiles no son alcanzados por los disparos. El maestro que estaba afuera y había abierto la puerta regresa a la escuela y corre a una habitación para tomar un teléfono (aparentemente para llamar al 9111).

Gente rindiendo homenaje a las víctimas de la masacre en Texas (REUTERS/Veronica G. Cardenas)

-11:30: Se efectúa la primera llamada al 911. La Policía de Uvalde es informada de un accidente automovilístico y de la existenía de un hombre armado afuera de la escuela.

-11:30: El Servicio de Alguaciles de EEUU dice que recibió una llamada de un oficial de policía de Uvalde solicitando asistencia.

-11:31: El sospechoso del tiroteo llega a la última fila de autos en el estacionamiento de la escuela y comienza a tirar afuera de la escuela. Los vehículos patrulleros llegan a la funeraria y un patrullero pasa junto al tirador, que está escondido detrás de otro vehículo.

-11:32: El sospechoso dispara a la escuela.

-11:33: El sospechoso ingresa a la escuela y comienza a disparar contra un salón de clases. Disparó más de 100 rondas.

-11:35: Un total de siete oficiales están en la escena y tres oficiales ingresan a la escuela, seguidos luego por un equipo adicional de tres oficiales más y un alguacil. Dos de los oficiales que entraron primero recibieron heridas raspantes del sospechoso mientras la puerta del salón de clases estaba cerrada.

-11:37: Se dispararon 16 rondas desde las 11:37 hasta las 11:44.

-11:43: La Escuela Primaria Robb anuncia en su página de Facebook que “está en estado de bloqueo debido a disparos en el área”.

-11:51: Llegan más oficiales.

"Podemos detener la violencia armada" dice una remera REUTERS/Bryan Woolston

-12:03: Hay hasta 19 oficiales en el pasillo de la escuela mientras el tirador está encerrado en un aula.

-12:03: Una niña en el salón 112 de la escuela hace una llamada al 911.

-12:10: Se recibe una llamada al 911 de la misma chica en el salón 112, informando que varias personas están muertas.

-12:13: La niña hace otra llamada al 911.

-12:15: El equipo BorTac de la unidad táctica de la Patrulla Fronteriza llega a la escena.

-12:16: La misma chica hace otra llamada al 911, informando que había “entre ocho y nueve estudiantes vivos”.

-12:17: La escuela anuncia en Facebook que “hay un tirador activo en la Primaria Robb. La policía está en el lugar. Se necesita su cooperación en este momento para no acercarse al campus. Tan pronto como se recopile más información, será compartido. El resto del distrito está seguro”.

-12:19: Se recibe otra llamada al 911 de una persona desde el salón 111, pero la persona cuelga cuando otro estudiante le dice que lo haga.

-12:21: El sospechoso vuelve a disparar.

-12:21: Se recibe otra llamada al 911 y se escuchan tres disparos.

-12:21: Los oficiales avanzan por el pasillo.

La pequeña comunidad del sur de Estados Unidos llora a los 19 niños y dos maestras asesinados el martes por un adolescente de 18 años. En medio del dolor, familiares y pobladores se preguntan cómo un joven de 18 años pudo comprar un fusil de asalto

-12:36: Hay una llamada al 911 que dura 21 segundos, con un estudiante que dice: “Le disparó a la puerta”.

-12:43 y 12:47: una persona llama al 911 y pide que “envíe a la policía ahora”.

-12:46: La persona que llama al 911 escucha a la policía en la puerta de al lado.

-12:50: Se escuchan disparos sobre la llamada al 911.

-12:50: La policía tira abre la puerta usando las llaves del conserje y mata al sospechoso.

-12:51: En una llamada al 911, parece que los oficiales están sacando a los niños de la habitación.

Para cuando los agentes informaron de que el tirador había sido abatido alrededor de la una de la tarde, ya había matado a tiros a 19 estudiantes y dos maestras, todos ellos aparentemente encerrados con Ramos en las aulas conectadas 111 y 112.

El padre de uno de los niños sobrevivientes en la masacre aseguró haber suplicado a la policía para que le dieran un equipo para poder entrar mientras ocurría el tiroteo.

“Yo mismo le dije a uno de los oficiales que si no querían entrar, que me prestaran su arma y un chaleco, y que yo mismo entraría a manejarlo, y me dijeron que no”, declaró Víctor Luna a la CNN, agregando que quería que los oficiales “entraran y se deshicieran de ese hombre, de ese tirador”.

“Quiero decir que tardaron en entrar allí. Estaban haciendo su trabajo, pero podrían haberlo hecho más rápido antes de que ese hombre entrara en la escuela”, afirmó Luna, a quien le hubiera gustado ver más policías. Su hijo Jayden sobrevivió al tiroteo.

Seguir leyendo: