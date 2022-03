Fauci predijo un alza en el número de contagios de COVID-19 en Estados Unidos

Foto de archivo: Doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas

Los Estados Unidos pueden experimentar un nuevo alza en el número de casos de COVID 19 y los segmentos de la población más vulnerables pueden llegar a necesitar una cuarta dosis de la vacuna. Esta es la advertencia que está haciendo el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, quien aseguró que sus colegas en el Reino Unido le han recordado que ellos ya están viendo un nuevo pico por la subvariante B.A.2, la flexibilización de las restricciones y el descenso en la protección de las vacunas por el paso del tiempo, y que en los Estados Unidos los fenómenos se repiten siempre con un par de semanas de diferencia.

“En este momento estamos viendo estos tres factores en el país. Mi predicción es que vamos a ver un pequeño pico, o al menos un freno en el descenso de casos. Ahora la pregunta es cómo lidiamos con esto”, dijo el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

El número de casos en los Estados Unidos ha ido en descenso desde mediados de enero, fecha en la que se dio el último número récord de contagios. Desde entonces, la administración Biden ha tomado una postura de flexibilizar las restricciones impuestas por la pandemia para pasar a un nuevo período de mayor normalidad. Pero el gran debate político pasa ahora por el pedido de la administración al Congreso de que aprueben un nuevo paquete de crisis que proveería los fondos para continuar algunos programas como la vacunación.

Fauci defiende la necesidad de esos fondos indicando que aún no se ha salido de la pandemia. “Son muchos los programas que se acabarían, es prácticamente inimaginable”, agregó el médico asesor del presidente.

Una cuarta dosis pudiera ser necesaria, en principio para mayores de 65 años y personas con enfermedades pre-existentes, según el doctor Anthony Fauci Washington Dc (Estados Unidos), EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

El país no ha pedido suficientes dosis de la vacuna en caso de que toda la población tenga que recibir una cuarta dosis. Fauci aclaró que los datos no son del todo claros en este momento, pero que por ahora todo indica que tras cuatro o cinco meses de vacunados, el nivel de protección disminuye considerablemente al punto de que eventualmente no habría protección alguna.

“Mi proyección es que tarde o temprano vamos a necesitar una cuarta dosis, al menos para los mayores de 65 años o para aquellos con enfermedades pre-existentes, al menos en un principio”, aseguró Fauci.

Todo esto ocurre en un momento de transición para la administración Biden en términos del tratamiento que se le da a la pandemia. El director de la respuesta de la Casa Blanca al COVID 19, Jeff Zients, será reemplazado esta semana por el doctor Ashish Jha, decano de la facultad de salud pública de la Universidad Brown.

“Es realmente un período de transición para nosotros. Pero claramente estamos en la dirección correcta. Debemos ser muy cuidadosos y no declarar una victoria antes de tiempo, de manera prematura. Pero estoy convencido de que llegaremos a un punto de cierta normalidad”, pronosticó Fauci.

La subvariante B.A.2, es un intermedio entre las variantes Delta y Ómicron, que según los más recientes reportes sería entre un 50 y un 60 por ciento más contagiosa. La buena noticia es que nada indica que genere casos de mayor gravedad que la variante Ómicron.

