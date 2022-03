Comenzó el juicio contra el líder de un culto sexual que prostituyó y estafó a compañeros de estudio de su hija

Lawrence Ray está acusado de liderar un culto sexual que se aprovechaba de los estudiantes de Sarah Lawrence College.

Lawrence Ray, un hombre acusado de iniciar un culto sexual en la universidad de su hija enfrentó este martes la primera audiencia en un juicio en el que enfrenta cargos por proxenetismo y abuso sexual.

Ray, un ex comerciante de Wall Street de 62 años y antiguo amigo del ex comisionado de la policía de Nueva York, Bernie Kerik, aterrizó en el radar de los federales después de una larga historia de la revista New York Magazine de 2019 que reveló su presunto abuso y manipulación de un grupo de estudiantes de la Sarah Lawrence College estudiantes.

Al hombre se le acusa de haberse mudado al dormitorio de su hija en el campus de Yonkers (Nueva York) en 2010, días después de salir de prisión tras cumplir una condena por fraude de valores.

Pronto comenzó a ejercer control sobre varios de los estudiantes, atrayéndolos y manipulándolos con cuentos fantásticos sobre su vida y brindando sesiones de “terapia” para controlarlos, según la acusación en su contra y la historia de la revista New York.

Poco después, convenció a cinco de los estudiantes para que se mudaran con él a un apartamento de una habitación en el Upper East Side, donde supuestamente su abuso de los estudiantes se volvió físico.

Durante casi los siguientes 10 años, Ray extorsionó a los estudiantes después de acusarlos de envenenarlo y dañar las cosas que poseía.

Según los fiscales, para llevar a cabo su plan, Ray y su cómplice, la exestudiante de Sarah Lawrence Isabella Pollok, grabaron en video a los estudiantes haciendo confesiones falsas en las que afirmaban haber envenenado al acusado.

Pollok, excompañera de cuarto de la hija de Ray, fue acusada por su presunto papel en el plan, pero se enfrentará a un juicio por separado programado para el verano.

Ray obligó a una de las estudiantes , identificada por los fiscales como “Víctima femenina-1″, a prostituirse y recaudó “millones” de dólares en ganancias, según la acusación en su contra.

En un caso en 2018, Ray supuestamente atacó a la víctima en una habitación de hotel de Midtown, sosteniendo una bolsa de plástico sobre su cabeza e “interfiriendo con su capacidad para respirar”, acusan los federales.

La génesis del culto, dicen las autoridades, fue cuando Ray se mudó al dormitorio de su hija en la Sarah Lawrence College.

Los detalles sobre cómo Ray pudo obtener una ganancia tan grande de la víctima no se han dado a conocer, pero los fiscales tienen la intención de presentar pruebas sobre la prostitución forzada en el juicio, según documentos judiciales recientes.

Ray fue arrestado en 2020 en su casa en Piscataway, Nueva Jersey.

El domingo, los fiscales le escribieron al juez Lewis Liman y le pidieron que ciertas pruebas que documentan “circunstancias sexualmente explícitas, violentas o degradantes” se archiven selladas durante el juicio.

El hombre habría obligado a estudiantes a prostituirse con amenazas, manipulación y violencia.

Las exhibiciones incluyen, “anuncios de contraportada que contienen fotografías explícitas, mensajes de texto con fotografías sexualmente explícitas y fotografías de desnudos”, según los fiscales.

Ray enfrenta una acusación de 17 cargos, acusándolo de extorsión, tráfico sexual y conspiración. Si es declarado culpable de todos los cargos, se enfrenta a cadena perpetua.

