Tensión en Ucrania: Wall Street sufrió una fuerte caída y el petróleo alcanzó su máximo en siete años

Un navío de la Armada rusa entra en el puerto de Sebastopol, Crimea (REUTERS)

Las acciones y los rendimientos del Tesoro cayeron fuertemente el viernes, ya que la preocupación por una inminente invasión rusa de Ucrania se suma a la ya pesada lista de preocupaciones de Wall Street sobre la inflación y los tipos de interés.

Las acciones dieron un giro repentino a la baja alrededor de la 1:30 p.m. hora del este, con pérdidas para el S&P 500 que casi se triplicaron en aproximadamente media hora. Otros mercados sufrieron oscilaciones similares, ya que los inversores retiraron su dinero de los activos de mayor riesgo, como las acciones, y se decantaron por la seguridad de los bonos y el oro.

Se trata de los últimos giros bruscos en lo que ya ha sido un 2022 tumultuoso para los mercados. Wall Street ha estado temblando mientras los inversores se enfrentan a una Reserva Federal obligada a eliminar agresivamente los bajos tipos de interés que tanto gustan a los mercados debido a la elevada inflación.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 1,4%, el Nasdaq un 2,8% y el S&P 500 cayó 1,9 por ciento. Los tres índices terminaron con pérdidas semanales.

El asesor de seguridad nacional de EEUU Jake Sullivan (REUTERS/Leah Millis)

Las tensiones se han estado cocinando a fuego lento durante un tiempo sobre una posible acción militar por parte de Rusia. Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo, y las advertencias dieron una sacudida inmediata a los precios del petróleo.

El crudo Brent, el estándar internacional, subió un 3,3% para establecerse en 94,44 dólares por barril, ante la posibilidad de que la violencia interrumpa el suministro. El crudo estadounidense subió un 3,6% y se situó en 93,10 dólares por barril.

El oro también subió, ganando unos 20 dólares en 20 minutos durante la tarde para superar los 1.860 dólares por onza, mientras los inversores buscaban seguridad.

Una carrera similar por la estabilidad también llevó a los inversores a los bonos del Tesoro, que a su vez redujeron sus rendimientos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 1,93% desde el 2,03% de la tarde.

Para los bonos, se trata de un brusco giro de 180 grados en los rendimientos, después de haber subido constantemente por las expectativas de que la Reserva Federal subirá los tipos más a menudo y en mayor medida de lo esperado este año. Justo un día antes, el rendimiento a 10 años superó el 2% por primera vez desde 2019.

Los pronósticos de una Fed más agresiva recibieron una gran sacudida el jueves, cuando un informe sobre la inflación se presentó más caliente de lo esperado y mostró que la inflación estaba en un máximo de 40 años.

Ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia (Reuters)

La Fed puede frenar la economía y la inflación subiendo los tipos de interés, algo que no ha hecho desde 2018, pero unos tipos más altos también presionan a la baja las acciones y otras inversiones.

Los economistas de Goldman Sachs acaban de aumentar su previsión de subidas de tipos este año por parte de la Fed a siete desde cinco, por ejemplo.

Gran parte de la volatilidad del mercado a principios de 2022 se ha centrado en eventos relacionados con la Fed y la inflación. Además del informe del jueves sobre la inflación, otros puntos álgidos fueron la publicación de las actas de una reunión de política de la Fed en la que se dijo que podría revertir su programa de compra de bonos antes de lo previsto.

El mercado también se estremeció a principios de este mes después de que la empresa matriz de Facebook presentara unos resultados sorprendentemente débiles en su último trimestre, lo que puso en peligro la creencia de que el crecimiento continuado de los beneficios puede ayudar a las acciones a superar las presiones a la baja creadas por la subida de los tipos.

Es probable que los mercados sigan siendo volátiles a medida que la Fed se acerque a la subida de tipos y los inversores calibren el impacto.

“Es probable que lo que estamos viviendo continúe a corto plazo”, dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance.

La perspectiva de la violencia en Ucrania no hace más que añadir más incertidumbre, aunque algunos en Wall Street dijeron que es probable que al final pierda importancia para los mercados.

“No se puede minimizar lo que las noticias de hoy podrían significar en esa parte del mundo y en las personas afectadas, pero desde el punto de vista de la inversión tenemos que recordar que los grandes acontecimientos geopolíticos históricamente no han movido mucho las acciones”, escribió Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de LPL Financial en una nota de investigación.

“Por ejemplo, después del asesinato de JFK en noviembre de 1963, las acciones tuvieron una de las mejores rachas de seis meses de su historia. La verdad es que una economía sólida puede compensar muchos pecados”.

(Con información de AP)

