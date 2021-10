Tesla y un nuevo hito: su cotización alcanzó el billón de dólares

Elon Musk, fundador de Tesla (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Tesla Inc se acercó este lunes al billón de dólares en capitalización de mercado, después de que la compañía fundada por Elon Musk recibiera su pedido más grande de Hertz, que anunció planes para comprar 100.000 autos eléctricos para alquiler.

Las acciones de Tesla abrieron con un alza del 9%, a 998,22 dólares, un nuevo récord, tras el pedido. Los papeles también se veían impulsados por la noticia de que el Model 3 de la firma se convirtió en el primer vehículo eléctrico que lidera las ventas mensuales de automóviles nuevos en Europa. El fabricante de autos más valioso del mundo se unió así a un club de elite que incluye a Apple Inc, Amazon.com Inc , Microsoft Corp y Alphabet Inc.

La noticia de Hertz se conoce en un momento en que Tesla está lidiando con una acumulación de pedidos pendientes y las continuas interrupciones de la cadena de suministro, pero solidifica el atractivo general de los autos eléctricos.

El presidente ejecutivo interino de Hertz, Mark Fields, dijo a la agencia Reuters que el pedido, que será entregado a fines de 2022, será principalmente de vehículos Model 3. Los autos de Tesla empezarán a estar disponibles en las instalaciones de alquiler de Hertz en noviembre.

“Creemos absolutamente que será una ventaja competitiva para nosotros”, manifestó Fields sobre el pedido. Y agregó: “Queremos ser líderes en movilidad, que los clientes sientan la experiencia de los vehículos eléctricos es una prioridad absoluta para nosotros”.

Hertz tiene entre 430.000 y 450.000 vehículos en todo el mundo, dijo Fields, agregando que la firma trabajará con otras automotrices que fabriquen vehículos eléctricos.

“Se trata de la primera vez que un coche eléctrico domina el mercado y también la primera vez para un vehículo producido fuera de Europa”, subrayó Jato Dynamics, un proveedor global de inteligencia de negocios automotrices británico.

Autos Tesla Model 3 ensablados en una fábrica de Shanghai, China (Foto: REUTERS/Aly Song)

Estas ventas se pueden explicar en parte por un aumento tradicional en las ventas de Tesla en septiembre. Pero también es un signo prometedor de la electrificación del mercado europeo.

Mientras las ventas de automóviles de gasolina están cayendo, las matriculaciones de híbridos y eléctricos se están disparando. En el tercer trimestre, se vendieron en Europa más híbridos, híbridos recargables y coches eléctricos que coches de gasolina.

“Además de las subvenciones, los fabricantes han ampliado su oferta (de híbridos y eléctricos) con más modelos y buenas ofertas. Muchos de ellos dan prioridad a su stock de repuestos (...) a la producción de coches eléctricos antes”, precisó Felipe Muñoz, de Jato Dynamics.

El nuevo SUV de Tesla, el Modelo Y, ocupa el segundo lugar en el mercado de automóviles totalmente eléctricos.

Tesla dominó lógicamente el ránking de eléctricos en septiembre, con una cuota de mercado del 24%, justo por delante del grupo Volkswagen (22%), Stellantis (13%) y Hyundai-Kia (11%).

Tesla entregó un récord de 241.300 autos eléctricos a nivel mundial en el tercer trimestre, incluso a pesar de que advirtió que los vientos en contra de la cadena de suministro presionarían los márgenes.

Los índices bursátiles en Wall Street subían este lunes en una volátil sesión, impulsados por las ganancias en Tesla y PayPal, mientras que los inversores se prepararon para los informes de ganancias de las gigantes de tecnología esta semana que podrían proporcionar orientación a los mercados.

(Con información de Reuters y AFP)

