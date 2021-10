Una mujer encontró un diamante de 4,38 quilates en un parque natural de Estados Unidos

El Diamante encontrado por Noreen Wredberg en el Parque Estatal Crater of Diamonds en Arkansas.

Un verdadero golpe de suerte tuvo un mujer en Estados Unidos mientras pasaba una tarde en el Parque Estatal Crater of Diamonds en Arkansas, pues fue mirar hacia abajo y encontrar, apenas cubierto por la tierra, un diamante de 4,8 quilates.

Los funcionarios del Parque Estatal de Arkansas escribieron en un comunicado de prensa que Noreen Wredberg, de Granite Bay, encontró el diamante más grande en lo que va del año en el parque. El diamante amarillo es aproximadamente del tamaño de un frijol caramelo.

“Cuando vi este diamante por primera vez bajo el microscopio pensé, ‘¡Guau, qué forma y color tan hermosos’”, dijo el superintendente del parque Caleb Howell en el comunicado.

Wredberg viajaba con su esposo Michael por el estado cuando decidieron visitar el parque. Al llegar, empezaron a mirar alrededor de la entrada. Fue entonces cuando Michael tuvo la idea de caminar más hacia el parque pues hacía mucho calor y estaba buscando sombra.

Unos 40 minutos después, tirado en el suelo estaba el diamante.

“No sabía que era un diamante entonces, pero estaba limpio y brillante, así que lo recogí”, dijo Wredberg en el comunicado.

Según el parque, la pareja nombró al diamante “Lucy’s Diamond” en honor al gatito de la pareja.

“El nombre es sentimental para nosotros. Lucy es mayormente gris pero tiene ligeros matices de amarillo en su pelaje, similar al amarillo claro de mi diamante”, dijo la pareja en el comunicado.

Aunque la pareja no hizo mención a otra inspiración, el nombre también recuerda a “Lucy in the Sky with Diamonds”, la psicodélica obra de The Beatles grabada en su aclamado álbum Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band.

Según el sitio web del Parque Estatal de Arkansas , los visitantes han encontrado más de 33.100 diamantes desde que el Cráter de Diamantes se convirtió en un parque estatal de Arkansas en 1972.

En comparación, el diamante más grande encontrado en el parque se llama el Tío Sam y tiene 40.23 quilates, y también es el más grande jamás desenterrado en los Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO