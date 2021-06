Una ola de calor azotará el noroeste de EEUU con temperaturas récord nunca antes registradas

Las olas de calor han afectado a EEUU en las últimas semas

Este fin de semana se espera que una ola de calor sin precedentes afecte el noroeste de Estados Unidos con nuevos récords históricos de temperaturas que podrían alcanzar los 43°grados Celsius en estados como Oregon, Washington e Idaho.

Desde la semana pasado la costa oeste del país ha estado sufriendo una ola de calor “peligrosa y sin precedentes”, que ha batido numerosas marcas históricas de altas temperaturas en varias zonas del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés).

En los últimos días esta ola de calor se mantenía con fuerza en gran parte de California, Nevada, Arizona y Utah, donde se han emitido advertencias de calor excesivo.

Sin embargo, en los próximos días ciudades como Seattle podrían sentirse más como Las Vegas, mientras que Portland podría experimentar el calor del nivel de Phoenix en un área donde tener aire acondicionado no es algo habitual, lo que afectaría fuertemente a las personas que viven en esos sectores.

“Por lo general, la época más calurosa del año [en Washington] se retrasa un mes después del solsticio”, dijo a la cadena CNN Rocco Pelatti, meteorólogo del NWS. “Julio suele ser el mes más caluroso; a veces, se extiende hasta agosto. Que junio comience como lo ha hecho es muy preocupante”, agregó.

La temperatura máxima promedio de Seattle a fines de junio suele ser de 22° C, mientras que Portland por lo general durante las tardes goza de un clima 24° C en esta época del año. Los pronóstico apuntan que las altas temperaturas podrían estar cerca o por encima de los 38° C en esas dos ciudades de sábado a lunes.

Una persona se hidrata por las altas temperaturas en Estados Unidos

Históricamente Seattle ha tenido constante durante la época del verano desde 1894, llegando a marcas de 38° C solo en tres oportunidades. Esta vez se prevé que supere esa marca durante tres días consecutivos, por lo que el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma estará bajo alerta durante los próximos días.

Al igual que la ola de calor que ha estado azotando a los estados del suroeste de EEUU desde la semana pasada, una enorme onda de alta presión, conocida coloquialmente como cúpula de calor, será la responsable de las altas temperaturas de este fin de semana. Pero a diferencia del suroeste, millones de personas en el noroeste no tienen aire acondicionado en sus hogares para contrarrestar el clima.

“En esta área, no muchas personas tienen aire acondicionado, por lo que no tenemos el alivio que podemos tener en otros lugares que se calientan tanto”, dijo Mary Butwin, meteoróloga del NWS en Seattle.

No obstante, la ola de calor que se avecina en Portland puede llegar a ser aún más opresiva.

En esta ciudad, el máximo de calor histórico que se ha registrado fue en julio de 1964 con 41° C, el cual luego se repitió en agosto de 1984. Para el 26 de junio de 2006 se volvió a marcar un nuevo récord, que no llegó a superar al anterior pero si fue de gran impacto para la tempura promedio de la zona durante el verano, el cual fue de 39° C.

Sin embargo, para este sábado y hasta el lunes, se prevé que la temporera en Portland oscile entre los 38° C y los 43° C, rompiendo la marca histórica y la temperatura máxima general en el primer fin de semana del verano.

Niños juegan en una fuente durante un día caluroso en Estados Unidos

“Con los tres días, estaríamos rompiendo el récord de temperatura más alta de junio, y si alcanzamos los 43°, estaríamos empatando el día más cálido jamás registrado en Portland”, dijo Lisa Kriederman, meteoróloga de NWS en Portland.

Esta ola de calor ha agravado la situación de escasez de lluvia que se vive en esta zona del país, y, según el Monitor de Sequía de EEUU, las condiciones actuales son las más extremas de las últimas dos décadas.

Esto último combinado con los vientos secos de los desiertos del este de Washington y Oregón, potencialmente enviará los niveles de mercurio a récords casi históricos en ambos estados.

En la ciudad de Spokane, es probable que las temperaturas superen los 38° C hasta bien entrada la próxima semana. “No hemos visto nada como esto en un tiempo”, aseguró Pelatti.

“Para el área de Spokane, pronosticamos 42° para el lunes y martes. Incluso después del martes, todavía parece que seguirá caliente, con temperaturas en los 38° grados”, agregó el meteorólogo.

La última vez que esta ciudad vivió varios días consecutivos de calor con temperaturas por encima de los 37°C, fue en 1928. En esta oportunidad el pronóstico apunta que podrían llegar a ser incluso hasta más de seis días de calor continuo.

El estado de Idaho también podrá llegar a romper récords de calor la próxima semana. “En este momento, estamos viendo de 40° a 43° grados en la cuenca de serpientes de Idaho y el Valle del Tesoro”, dijo Korri Anderson, meteorólogo de NWS. “Podríamos batir récords históricos en Boise el martes y miércoles de la próxima semana”, agregó.

La ciudad de Boise y Ontario han tenido históricamente récords de 44° C y 45° C, “así que podríamos estar coqueteando con eso la semana que viene”, dijo Anderson.

Mapa de los estados de Oregon y Washigton en EEUU

En la cuenca de Columbia, el punto más caliente de la región, el pronóstico de alta temperatura es de 42°a 44° grados para este fin de semana. Estas temperaturas serían muy similares a los registros estatales de Oregon (47° C en julio de 1939) y Washington en agosto de 1961.

“Siempre tenemos la posibilidad de un calor extremo, particularmente en el verano”, dijo a CNN Katharine Hayhoe, la CEO de Nature Conservancy. “Pero a medida que el mundo se calienta, vemos que las olas de calor del verano llegan antes, duran más y se vuelven más calientes e intensas”, agregó.

En total, unas 11 millones de personas se encuentran bajo “alerta por calor excesivo”, por lo que las autoridades recomiendan reducir la exposición a las altas temparaturas y estar atentos a los síntomas de un golpe de calor, que puede llegar a ser mortal.

SEGUIR LEYENDO: