Joe Biden se prepara para reconocer formalmente el genocidio armenio

Joe Biden. REUTERS/Tom Brenner

El presidente Joe Biden se está preparando para reconocer formalmente que el asesinato y la deportación sistemáticos de cientos de miles de armenios por parte del Imperio Otomano en la Turquía moderna hace más de un siglo fue un genocidio, según funcionarios estadounidenses.

La medida anticipada, algo que Biden se había comprometido a hacer como candidato, podría complicar aún más una relación ya tensa con el líder turco Recep Tayyip Erdogan. Los funcionarios de la administración aún no han informado Turquía, y el mandatario estadounidense podría cambiar de opinión, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Los legisladores y los activistas armenio-estadounidenses están presionando a Biden para que haga el anuncio en o antes del Día de Conmemoración del Genocidio Armenio, que se celebrará el sábado.

Una posibilidad es que Biden incluya el reconocimiento del genocidio en la proclamación anual del día del recuerdo que suelen emitir los presidentes. Los predecesores de Biden han evitado usar “genocidio” en la proclamación que conmemora el momento oscuro de la historia.

Un grupo bipartidista de más de 100 miembros de la Cámara de Representantes firmó el miércoles una carta a Biden pidiéndole que se convierta en el primer presidente de Estados Unidos en reconocer formalmente las atrocidades por el entonces imperio Otomano. El representante demócrata Adam Schiff de California encabezó la carta.

“El vergonzoso silencio del gobierno de Estados Unidos sobre el hecho histórico del genocidio armenio ha durado demasiado y debe terminar”, escribieron los legisladores. “Le instamos a que cumpla con sus compromisos y diga la verdad”.

Imágenes de archivo del genocidio armenio.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía advirtió a la administración Biden que el reconocimiento “dañaría” los lazos entre Estados Unidos y Turquía.

Biden, como candidato, prometió que si era elegido reconocería el genocidio armenio. “El silencio es complicidad”, dijo en aquella ocasión. Sin embargo, no ofreció un cronograma para cumplir la promesa.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles que el presidente tendría más que decir el sábado en este día del recuerdo.

The New York Times y The Wall Street Journal fueron los primeros en informar que Biden se está preparando para reconocer el genocidio.

Si Biden sigue adelante, es casi seguro que enfrentará el rechazo de Turquía, que ha presionado con éxito a los presidentes anteriores para que eludan el problema.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, insistió a principios de esta semana en que Turquía no estaba preocupada por ninguna decisión que pudiera tomar Biden, pero también sugirió que tal movimiento se enfrentaría con una dura reacción.

“Si Estados Unidos quiere que nuestras relaciones empeoren, depende de ellos”, dijo en una entrevista con el canal de noticias turco HaberTurk.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. DEPO PHOTOS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

La relación entre Biden y Erdogan ha tenido un comienzo frío. Más de tres meses después de su presidencia, Biden aún no ha hablado con él.

Los lazos entre Ankara y Washington, que alguna vez se consideraron socios estratégicos, se han deteriorado constantemente en los últimos años por las diferencias sobre Siria, la cooperación de Turquía con Rusia y, más recientemente, sobre las intervenciones navales turcas en el Mediterráneo oriental, que los funcionarios estadounidenses han descrito como desestabilizadoras.

Biden durante la campaña del año pasado provocó la ira de los funcionarios turcos después de una entrevista con The New York Times en la que habló sobre el apoyo a la oposición de Turquía contra el “autócrata” Erdogan. Aún así, Turquía tenía la esperanza de restablecer la relación. Erdogan disfrutó de una cálida relación con el ex presidente Donald Trump, que nunca se refirió al historial de violaciones a los derechos humanos por parte de Turquía.

Aram Hamparian, director ejecutivo del Comité Nacional Armenio de América, dijo que tiene la esperanza de que Biden cumpla su palabra.

Desde sus primeros días como presidente, Biden cambió el tono de su antecesor y ha afirmado que Estados Unidos será una fuerza mayor para denunciar los abusos de los derechos humanos y promover las normas democráticas.

Gonul Tol, director del programa turco en el Middle East Institute en Washington, dijo que la influencia de Erdogan ha disminuido y que con la economía de Turquía sufriendo, la reacción del líder turco podría ser silenciada.

“Biden ha hablado de los abusos de los derechos humanos en países de todo el mundo, incluido Turquía, pero no ha ido mucho más allá de su retórica”, dijo Tol. “Esta es una oportunidad para que él defienda los derechos humanos”.

Con información de AP

