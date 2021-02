Arrestaron a un jefe de policía en Texas por falsificar un certificado de divorcio para casarse con su amante

El jefe de policía Jason Collier con Cecily Steinmetz, una de sus amantes, a la que envió el certificado falso de divorcio.

Un jefe de policía de Texas acusado de engañar a su esposa con dos mujeres, ninguna de las cuales aparentemente conocía a la otra, renunció luego de ser arrestado bajo sospecha de fingir una anulación matrimonial que mostró a una de las novias, dijeron las autoridades.

La ciudad de Stinnett (Estados Unidos) anunció la renuncia del jefe Jason Collier “con vigencia inmediata”, según un comunicado difundido el jueves.

Collier, de 41 años, fue arrestado el jueves por una investigación de “alteración de un registro gubernamental con la intención de defraudar”, lo cual es un delito grave, dijo el sargento Cindy Barkley del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El registro de divorcio falsificado

“Collier supuestamente envió un mensaje de texto a la víctima con un registro gubernamental fraudulento adjunto”, dijo Barkley. “El documento fue una anulación matrimonial fraudulenta”.

Los Texas Rangers iniciaron una investigación criminal el martes a solicitud de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Hutchinson, dijo Barkley.

Cecily Steinmetz de Amarillo, Texas, contó en una publicación de Facebook el martes 26 de enero que había sido la novia de Collier hasta el día anterior, cuando dijo que descubrió que “el jefe Jason Collier está viviendo una vida doble / triple”.

Jason Collier con su primera esposa.

“Me mintió y me presentó documentos de anulación falsos cuando supe que estaba casado”, escribió Steinmetz en su perfil personal. “También me enteré de una segunda novia, ‘Kristi’, anoche. Nos mintió, a nuestros hijos, y nos pidió a las dos que nos casemos con él”.

Ella dijo que había regresado el domingo de un viaje con Collier a Taos, Nuevo México, y que le había dicjo a “su otra novia” que estaba en una asignación de trabajo en Portland, Oregon, como historia de coartada para hacer el viaje con Steinmetz.

Pese a tener una esposa y dos novias Collier se mantenía activo en los sitios virtuales de citas

“Es un pobre representante de su ciudad”, dijo Steinmetz en Facebook, dirigiéndose a los residentes de Stinnett. “También me visitaba en Amarillo cuando estaba de turno”.

Amarillo está a una hora en coche al sur de Stinnett. Collier no se ha pronunciado hasta el momento sobre las acusaciones en su contra.

Jason Collier y Cecily Steinmetz, una de sus novias.

La fianza para el jefe de policía se fijó en USD $10.000, según el sargento Barkley.

“La investigación está en curso y no hay más información disponible”, dijo Barkley.

SEGUIR LEYENDO

Revelan que Facebook sabía de la amenaza de los grupos violentos cinco meses antes del ataque al Capitolio

Las impresionantes imágenes del colapso de la carretera 1 en California: “Se cayó al mar”

Estados Unidos condenó el golpe de Estado en Myanmar y advirtió que tomará “acciones contra los responsables”