Rudy Giuliani insistió en que hubo fraude en las elecciones de EEUU con máquinas avaladas por el régimen de Maduro y utilizadas en Argentina

El ex alcalde de Nueva York y abogado Rudy Giuliani (REUTERS/Jonathan Ernst)

El abogado de la campaña de Donald Trump, Rudy Giuliani, reiteró las denuncias de fraude electoral realizadas por el mandatario y que no han sido comprobadas. En una conferencia de prensa en Washington D.C., Giuliani, que también es el abogado personal de Trump, enumeró a lo largo de una hora y media distintos frentes legales a través de los que buscarán revertir el resultado de los comicios.

Todas las iniciativas están enfocadas en los estados clave donde Biden ganó por márgenes estrechos que, no obstante, han crecido durante los últimos días a medida que el conteo de votos llega a su fin. Las presentaciones aseguran que se cometió fraude de distintas maneras. Entre ellas: a través de votos apócrifos enviados por correo; en el conteo, perpetrado al no permitir a los representantes republicanos observar de cerca el conteo de votos; y mediante órdenes de autoridades electorales de pasar por alto irregularidades.

La campaña de Trump ha perdido en las cortes la vasta mayoría de las denuncias realizadas.

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Pero Giuliani dijo que más allá de los casos particulares -que aseguró se cuentan de a cientos pero no reveló para “evitar que los firmantes sean acosados”- el elemento principal que respalda sus acusaciones es que máquinas de votación “están vinculadas con Venezuela, Cuba” y otros actores globales que “no quieren que Trump continúe siendo presidente”.

En concreto, Giulani dijo que Dominion, el sistema de votación usado en distintas regiones del país, es parte de la empresa Smartmatic, cuyos fundadores son venezolanos y “eran aliados de Hugo Chávez y son aliados de Nicolás Maduro”. Dijo que están vinculadas a través de la empresa española Indra, que actuó como intermediaria.

“Dominion es una compañía canadiense pero todo su software es de Smartmatic. Las máquinas tienen un software electoral creado en Venezuela para asegurarse de que nunca perdieran unas elecciones. Usamos esas máquinas, que pueden ser manipuladas. Espero que no nos conviertan en Venezuela y le roben las elecciones a los estadounidenses”, dijo el ex alcalde de Nueva York.

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Por su parte, otra de las miembros del equipo, Sidney Powell, dijo que había precedentes para respaldar las declaraciones, asegurando que el sistema “fue exportado para afectar una elección en Argentina”, sin aportar más detalles. “Las máquinas se aseguran que los líderes corruptos dispuestos a pagar más ganen las elecciones”, agregó Powell.

No obstante las denuncias, tanto Dominion como Smartmatic han negado tener vínculo alguno. Un chequeo de información realizado por The Associated Press resalta que ambas compañías han publicado sendos comunicados en los que niegan tajantemente las aseveraciones. Además, Indra le indicó a la agencia de noticias que nunca desarrolló ningún proyecto o tuvo contactos comerciales con ninguna de las dos compañías.

Seguir leyendo:

Donald Trump despidió a uno de los máximos expertos en ciberseguridad del gobierno por negar que hubiera habido fraude en las elecciones

La estrategia judicial de Trump para impugnar las elecciones sufrió nuevos reveses en Pensilvania, Arizona y Michigan