Quiénes son los líderes republicanos que ya reconocen la victoria de Joe Biden

Un influyente grupo de republicanos ya empezó a instar al presidente Donald Trump a conceder su derrota en las elecciones de Estados Unidos, y cada vez más actores relevantes del partido utilizan el término “presidente electo” para referirse al demócrata Joe Biden.

El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, reconoció este jueves en una entrevista con la CNN que Biden había ganado los comicios presidenciales. “Joe Biden es el presidente electo”, dijo DeWine, un republicano que apoyó a la campaña para la reelección de Trump.

Karl Rove, antiguo estratega de la campaña de George W. Bush, escribió el miércoles en The Wall Street Journal que no había “ninguna prueba” del tipo de fraude que denuncia Trump y que podría anular el resultado de las elecciones. Y añadió que los márgenes en estados como Pensilvania y Michigan significaban que cualquier recuento no alteraría el resultado de la carrera. “Una vez que sus días en la corte terminen, el presidente debe hacer su parte para unir al país liderando una transición pacífica y dejando de lado las quejas”, advirtió Rove, en referencia a las distintas demandas interpuestas por Trump, varias de las cuales ya han sido rechazadas.

James Lankford, senador republicano de Oklahoma, prometió intervenir si Trump no permite que Biden obtenga las sesiones informativas de Inteligencia que son habituales para un presidente electo en el traspaso de poder. “No es una pérdida para él entregar los informes”, dijo a una estación de radio en Oklahoma. Horas después, no obstante, indicó que si bien respaldaba su declaración inicial, “no sabemos quien es el presidente electo a esta altura”.

Otros dos senadores republicanos de alto rango -John Thune, de Dakota del Sur, y Chuck Grassley, de Iowa- también dijeron el jueves a la CNN que Biden debería recibir las actualizaciones de Inteligencia.

Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, ha dicho que Trump tiene derecho a presentar desafíos legales por el resultado de las elecciones. Pero el senador de Kentucky, conocido por su atención en el uso de las palabras cuando hace declaraciones, no ha respaldado las afirmaciones de que hubo un fraude electoral.

Corey Stapleton, secretario de Estado de Montana, escribió en su cuenta de Twitter que Trump había logrado “cosas increíbles” en la Casa Blanca, pero que ya era hora de que diera un paso al costado. “Lo he apoyado, Sr. Presidente, nosotros (Montana) lo hemos apoyado. Pero ese tiempo ya ha pasado. Incline su sombrero, muérdase el labio y felicite a Joe Biden”, tuiteó el sábado pasado.

El presidente de EEUU se ha negado a reconocer la derrota en las elecciones del 3 de noviembre y ha denunciado sin pruebas un fraude electoral, con una estrategia legal que tiene pocas perspectivas de éxito, como reconocen en privado sus principales asesores.

El mandatario se anotó el miércoles los tres delegados de Alaska en el Colegio Electoral, lo que eleva a 217 la cifra de compromisarios que tiene garantizados según ese sistema, muy lejos de los 270 que se necesitan para ganar. Para anular el liderazgo de Biden, que ya acumula 290 delegados, Trump tendría que demostrar fraude ante los tribunales y dar la vuelta a los resultados no solo en uno, sino en múltiples estados clave.

