Donald Trump: “La elección está lejos de haber terminado”

En la imagen, el presidente de EEUU, Donald J. Trump. EFE/Chris Kleptonis/Archivo

El presidente Donald Trump aseguró este sábado que “la elección está lejos de haber finalizado” y criticó que el candidato demócrata, Joe Biden, se haya “apresurado” a reclamar “falsamente” la victoria en las elecciones presidenciales de 2020 en EEUU.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar falsamente por el ganador, y por qué sus aliados mediáticos se esfuerzan tanto en ayudarle: no quieren que la verdad sea expuesta. El simple hecho es que esta elección está lejos de haber terminado”, indicó Trump en un comunicado emitido por su campaña.

El mandatario, que se encuentra jugando a golf en su club de Sterling (Virginia), agregó que “Joe Biden no ha sido certificado como ganador de ningún estado, y aún menos en los estados en reñida disputa que se encaminan a recuentos obligatorios, o en los que nuestra campaña ha presentado demandas legales sobre la validez y legalidad que podría determinar el vencedor final”.

“A partir del lunes, nuestra campaña empezará a defender nuestro caso en los tribunales para asegurar que las leyes electorales son completamente cumplidas y el ganador apropiado es proclamado”, subrayó.

El exvicepresidente se convirtió este sábado en el presidente electo de Estados Unidos después de haber conquistado el estado clave de Pennsylvania, indicaron las proyecciones de las cadenas CNN, CBS y NBC, entre otros medios.

Biden, el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de EE.UU., superó la cifra mágica de 270 compromisarios que necesitaba en el Colegio Electoral tras confirmarse que ganará en Pensilvania.

Su compañera de fórmula, Kamala Harris, hizo también historia al convertirse en la primera mujer elegida como vicepresidenta de EE.UU., además de la primera mujer de raza negra que llegará a ese cargo, cuando ambos asuman la Casa Blanca el 20 de enero.

La proyección llegó después de casi cuatro días de agónica espera mientras los estados contaban el récord de papeletas enviadas por correo en las elecciones con más participación de la historia del país.

Las principales cadenas de televisión hicieron la proyección poco antes de las 11:30 am ET cuando Biden amplió su ventaja en Pennsylvania a más de 30.000 votos sobre Trump.

Poco antes, el mandatario había proclamado en Twitter que había ganado la reelección “por mucho”, algo falso.

A continuación, el comunicado completo:

“Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar falsamente por el ganador, y por qué sus aliados mediáticos se esfuerzan tanto en ayudarle: no quieren que la verdad sea expuesta. El simple hecho es que esta elección está lejos de haber terminado. Joe Biden no ha sido certificado como ganador de ningún estado, y mucho menos de ninguno de los altamente disputados estados que se dirigen a los recuentos obligatorios, o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar el ganador final. En Pensilvania, por ejemplo, no se permitió a nuestros observadores legales un acceso significativo para observar el proceso de conteo. Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación”.

“A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en la corte para asegurar que las leyes electorales se respeten plenamente y que el ganador legítimo se siente. El pueblo americano tiene derecho a una elección honesta: eso significa contar todos los votos legales, y no contar los votos ilegales. Esta es la única manera de asegurar que el público tenga plena confianza en nuestra elección. Sigue siendo chocante que la campaña de Biden se niegue a estar de acuerdo con este principio básico y quiera que se cuenten los votos aunque sean fraudulentos, fabricados o emitidos por votantes inelegibles o fallecidos. Sólo una parte involucrada en el delito mantendría ilegalmente a los observadores fuera de la sala de conteo - y luego lucharía en la corte para bloquear su acceso”

“Entonces, ¿qué está escondiendo Biden? No descansaré hasta que el pueblo americano tenga el conteo de votos honesto que se merece y que la democracia exige”.

El comunicado de Trump este sábado

EN DESARROLLO...

