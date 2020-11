La campaña de Donald Trump anunció que pedirá un recuento de los votos en Wisconsin, donde Biden gana por menos de 1%

Bill Stepien, jefe de campaña de Trump. Foto: SAUL LOEB / AFP

El jefe de campaña de Donald Trump, Bill Stepien, anunció este miércoles que el presidente pedirá un recuento de los votos en Wisconsin, uno de los estados clave en la elección. Según The Associated Press, el candidato demócrata Joe Biden mantiene una ventaja de poco más de 20.000 votos, con el 95% de las boletas escrutadas. No obstante, el órgano electoral del estado indicó a la cadena NBC durante la tarde que “el 100% de los votos habían sido contados” y que el vicepresidente de Barack Obama resultó ganador.

Ante ese anuncio, y en línea con la intención de Trump de poner en duda la legitimidad del repunte de Biden en distintos estados durante la noche, Stepien indicó que “han habido reportes de iregularidades en varios condados que generan serias dudas sobre la validez de los resultados”. “El presidente está dentro del margen para realizar ese pedido (el recuento de votos) y lo haremos inmediatamente”, agregó.

Las leyes electorales de Wisconsin permiten realizar el pedido. Según el código procesal del estado, solo pueden hacerlo los candidatos que tengan una diferencia menor a un 1% con respecto a aquellos emitidos por el ganador. Según el conteo de AP, Biden obtiene hasta ahora el 49,57% de los votos, mientras que Trump recibió el 48,95%. La diferencia, entonces, es de 0,62%. Wisconsin realizó un recuento de votos en las elecciones de 2016. El cambio total fue de 131 votos.

El recuento de votos comenzaría “no antes de las 9AM del día siguiente en el que se notificó a los candidatos y no después de las 9AM del día siguiente al último día para presentar la petición”. “La Comisión Electoral de Wisconsin deberá reunirse no después de las 9AM del tercer día después de la recepción de la orden de recuento”, indican las reglas del estado. Candidatos, sus representantes o abogados, medios de comunicación y cualquier interesado podría asistir al recuento.

En 2016, Trump consiguió un triunfo clave en Wisconsin, por una diferencia de menos de 25 mil votos. Según destacó el comentarista Nathaniel Rakich, en caso de que se mantenga la corta distancia entre ambos candidatos, será la cuarta vez en las últimas seis elecciones que Wisconsin se define por una ventaja de menos de uno por ciento.

Conscientes de esa situación, fue uno de los estados más visitados por Trump, quien se se esforzó notablemente para retener la ventaja lograda frente a Hillary Clinton. El republicano visitó Wisconsin cinco veces para recorrer los suburbios republicanos de Milwaukee, la ciudad de Kenosha y la zona particularmente pendular de Green Bay. Biden, en cambio, solo fue una vez, el viernes anterior a las elecciones; en cambio, su presencia fue sobre todo en la televisión, con un volumen de propaganda muy superior al del presidente.

Wisconsin aporta 10 votos electorales claves para ambos candidatos. Considerando el estado actual de la carrera, de Biden obtenerlos pasaría a contar con 248 votos (a 22 de ganar la Casa Blanca), mientras que Trump se mantendría con 213 (a 57 de la Casa Blanca). Los otros territorios que todavía no han reportado sus resultados finales son Alaska, Michigan, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Nevada.

Noticia en desarrollo...